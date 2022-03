Robó un celular, se hizo una transferencia y lo descubrieron

Que lindo encontrar un cel en el lolla.



No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanus cuando encontró el mio y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar. — Cesar o Ezequiel (@CesarHnatiuk) March 21, 2022

Un joven misionero fue víctima del robo de su celular en el festival Lollapalooza, que se realizó el fin de semana pasado en el Hipódromo de San Isidro, y logró obtener los datos del ladrón a partir de una transferencia bancaria que se hizo desde el teléfono robado.César Ezequiel Hnatiuk ahorró durante meses para poder viajar desde Misiones hasta Buenos Aires y disfrutar del multitudinario festival, pero se terminó llevando una mala sorpresa cuando notó que le habían quitado su celular.Además, tiempo después descubrió que le habían vaciado la cuenta de Mercado Pago en la que tenía 38 mil pesos. Como consecuencia de esto, tuvo que pedir dinero prestado para volver a su provincia.En Twitter, el joven contó lo que le ocurrió: "Que lindo encontrar un celular en el lolla. No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanús cuando encontró el mío y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio y lugar de trabajo".El tuit del joven se hizo viral, y también aseguró que el ladrón intentó transferirse $20.000 desde las tarjetas vinculadas con la aplicación, cosa que no consiguió por falta de fondos.Finalmente, contó que gracias a que pudo visualizar los datos de la transacción dio a conocer la identidad de la persona que le robó el teléfono, con lo que la historia tuvo un final un tanto mejor de lo esperado."No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo", contó Cesar en otro tuit.