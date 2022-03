Impulsan proyecto que prohíbe la licencia de conducir a deudores alimentarios

Con 1.800 personas anotadas en el Registro de Deudores Alimentarios de los Tribunales provinciales de Rosario, en el Concejo Municipal se impulsa un proyecto para ejercer mayores controles y limitaciones a los morosos que figuran en ese padrón, y que directamente se les prohíba obtener o renovar la licencia de conducir. La iniciativa surgió del bloque de concejales de Ciudad Futura, e intenta reparar los múltiples incumplimientos que se dan en los Tribunales de Familia de Rosario, y privan de derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes y de adultos a cargo, la mayoría mujeres.



La Corte Suprema de Justicia de la Provincia puso en funcionamiento el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo establecido por ley provincial Nº 11.945 (aprobada cuatro años antes) y el decreto del Poder Ejecutivo del 27 de abril de 2006. Corrió mucha agua bajo el puente, la economía y el mercado laboral tuvo sus vaivenes y eso impactó directamente en la cuota alimentaría pactada en los Tribunales de Familia de Rosario.



Las personas inscriptas en el registro son aquellos que incumplieron el pago de 3 cuotas alimentarias consecutivas, o 5 alternadas, sean alimentos provisorios o definitivos fijados y homologados por sentencia firme. También se anota a los empleadores que por mandato judicial no retuvieron el porcentaje del sueldo destinado a los alimentos.



Ser moroso alimentario implica quedar limitado, por ejemplo, para postularse a cargos políticos, ser contratistas del Estado, obtener viviendas sociales, obtener habilitaciones, concesiones, licencias. Para dejar de figurar en el listado hay que cumplir con la cuota alimentaria y tramitar la orden del juzgado de Familia que disponga la baja.



Maduran los debates

La Municipalidad adhirió a esa ley provincial mediante la ordenanza 7.300 del año 2002, con la facultad para realizar distintos actos administrativos para su efectivo cumplimiento. Pero según pasaron los años y maduraron los nuevos paradigmas sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, ahora la concejala de Ciudad Futura Jésica Pellegrini propone ajustarla para ejercer mayores controles sobre los morosos, una propuesta que obtuvo consensos en la comisión de Feminismos y Obras Públicas y avanza a la de Gobierno.



"La normativa provincial contempla que los deudores morosos obtengan una licencia provisoria por 90 días, pero en virtud de los avances en los debates sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes a percibir la cuota, proponemos modificar el Código de Tránsito para incorporar dentro de los requisitos del artículo 10 no poseer inscripción vigente en el Registro de Deudores Alimentarios morosos en Santa Fe para obtener el carné de conducir”, apuntó Pellegrini.



No obstante, aclaró que se deja a resguardo a los profesionales de la conducción que deban tramitar carné de categoría 1 y 2, a quienes se les otorgará un permiso provisorio por 90 días hasta que regularicen la situación “para no afectar los derechos laborales”, según se establece entre los fundamentos.



Por los derechos

Agregó que el proyecto fue presentado en septiembre de 2021 y obtuvo consenso en su paso por la comisiones de Feminismos y Obras Públicas, y ahora resta la evaluación de la comisión de Gobierno. Al mismo tiempo, Pellegrini indicó que “se encomendó al Poder Ejecutivo a que genere un convenio con la Corte Suprema para que Municipalidad pueda acceder al registro de deudores. Garantizaría canales eficaces y sistemáticos, y no impone la constatación a los particulares, sino que la puede hacer el Estado”.



Sobre el sentido del proyecto explicó que se da en un contexto distinto al de hace 20 años cuando se gestó la normativa. “Queremos que el registro tenga un peso para cumplir con lo que fija la ordenanza, que es compeler desde el Estado a que las personas cumplan y se protejan los derechos de niños niñas y adolescentes, y sus madres que peregrinan por Tribunales”.



Según esa mirada, el proyecto “dota del mayor vigencia a la ley y ayuda a que tenga impacto en la vida de las personas, porque hoy por hoy no tiene consecuencias prácticas en los inscriptos. Nos consta que no tiene efecto en la mayoría de los casos. Coincidimos en que hace falta proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. La problemática también impacta en las mujeres que peregrinan por los juzgados para que se cumplan las obligaciones. Hay que poner blanco sobre negro, si una persona está en el registro no debe obtener el carné o renovarlo”.



En 5 años el padrón de morosos aumentó un 50 por ciento

En 2017 el Registro de Deudores Alimentarios de los Tribunales de Rosario tenía 1.200 inscriptos. Pero según cifras extraoficiales, hoy figuran 1.800. Si bien no se puede trazar un análisis lineal, un incremento del 50 por ciento del padrón demuestra que hay múltiples problemáticas. El registro de morosos funciona bajo la órbita del Registro de Procesos Universales. (La Capital)