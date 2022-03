Ecuador pierde con Paraguay y pone en riesgo su clasificación al Mundial

El equipo de Gustavo Alfaro está a un paso de lograr una histórica clasificación a la próxima Copa del Mundo a jugarse en Medio Oriente. Es que tras los últimos empates en la ventana de fines de enero y principios de febrero -igualó 1-1 ante Brasil y Perú), el Tri ya se aseguró estar en el repechaje. Con 25 puntos, ubicados en el tercer lugar de la tabla, el conjunto del ex entrenador de Boca Juniors tendrá que sumar al menos un empate en su visita a Ciudad del Este para sacar boleto.



En el caso de los locales, la Albirroja ya no tiene chances de jugar el próximo Mundial. Viene de sumar sólo dos puntos de los últimos 21 en juego y peca con su nula efectividad en el arco rival: lleva 728 minutos sin registrar un gol (siete partidos y casi todo un tiempo). Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto marcha en la 9° y penúltima posición con 13 puntos, sólo por encima de Venezuela (10).



De cara a este duelo en el estadio Antonio Aranda, de Ciudad del Este, que tiene capacidad para casi 30 mil espectadores y en el que juega como local un equipo que milita en la segunda división del fútbol paraguayo (3 de Febrero), Alfaro fue contundente en su diálogo previo con la prensa. “Va a ser el hecho más significativo en 30 años de carrera”, dijo sobre lo que sería sellar el pasaje mundialista.



“Estoy en camino a darle forma a este desafío, trabajar con los jugadores para tener la posibilidad de ojalá hacer feliz a un país. Sabemos que podemos hacer algo muy importante para alegrar a un pueblo, a un país’', agregó el ex DT del Xeneize y otros equipos en la Argentina. Además, avisó que irán a buscar el triunfo más allá de que sólo necesitan sumar un punto en su visita.



El DT de la Tri no cuenta con Gonzalo Plata y Alan Franco, ambos afuera por suspensión. Además, hay dos jugadores que llegaron en duda por diferentes molestias: Romario Ibarra y Enner Valencia.



En el caso de los paraguayos, el Mellizo intenta comenzar a trabajar de cara a lo que será el nuevo proceso después de la Copa del Mundo en Qatar. Para este encuentro juega la base que lo viene haciendo en los últimos enfrentamientos y el ex jugador ya avisó que también intentará quedarse con una victoria. “Nos vamos a preparar para ganar el partido”, dijo el pasado martes Barros Schelotto.