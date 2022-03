Uruguay supera a Perú y se acerca a Qatar 2022

Las Eliminatorias ingresaron en su recta final y esta jornada promete no ser una más. En los cuatro partidos del día (la Fecha 17 se cerrará mañana con Argentina-Venezuela) saltan al campo de juego las selecciones que pujan por un boleto en el Mundial de Qatar 2022. En el estadio Centenario, Uruguay recibe a Perú. El árbitro es el brasileño Anderson Daronco.



El combinado de Diego Alonso intentó adueñarse de la pelota y ser el que proponía los ataques en la cancha. Pero, el nerviosismo y la falta de creatividad en ofensiva hizo que el local apenas generara ocasiones de gol en la primera mitad y sufriera más de lo esperado, sobre todo en el arranque del duelo.



Es que los de Ricardo Gareca se sentían cómodos replegados atrás, presionando en zonas claves y saliendo de contra. Fue así que generó las dos chances más claras del duelo, ambas con Lapadula. Una de cabeza a la espalda de Diego Godín que tapó Rochet y la otra de tras un error de Josema Giménez en salida que el delantero no dilapidó al definir mordido en el mano a mano.



Uruguay tuvo su primer remate claro recién a los 40 minutos, cuando Federico Valverde disparó desde 30 metros y obligó a Pedro Gallese a estirarse para tirar el balón al tiro de esquina.



Los locales pudieron romper el cero instantes después, justamente de ese córner. Tras el rechazo de la defensa incaica, Bentancur encaró por izquierda, Núñez tiró el centro al segundo palo y Godín remató al palo. El rebote le cayó Giorgian de Arrascaeta que no perdonó y gritó el 1 a 0 en el Centenario.



Los charrúas, que desde el arribo de Diego Alonso para reemplazar a Oscar Washnington Tabárez ostentan una notable mejoría -al menos en el aspecto numérico-, poseen 22 unidades y hoy son el último combinado en clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Tras cuatro derrotas en fila, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió cortar el histórico ciclo del Maestro para pegar un volantazo. Con el nuevo entrenador, la Celeste se impuso ante Paraguay en Asunción y goleó a Venezuela como local.



Los Incaicos, en cambio, vienen en franca levantada, ya que poseen un invicto de cuatro partidos (tres victorias y un empate). Con 21 puntos, los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca poseen 21 unidades y actualmente estarían disputando el Repechaje ante un seleccionado de la Confederación Asiática de Fútbol (saldría de Emiratos Árabes Unidos, Japón o Australia).



“Ser protagonistas, tener un juego propositivo, defender hacia adelante e intentar tener el control del partido. Nosotros tenemos que jugar nuestro partido, llevarlo a un terreno donde nos sintamos fuertes, cómodos, y hacer sentir incómodo a Perú. Esa es nuestra estrategia”, advirtió Alonso en la previa.



En la última jornada, Uruguay visitará a Chile (19 puntos), mientras que Perú cerrará su participación ante una ya eliminada Paraguay (13 unidades).