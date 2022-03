Caamaño recibió pañuelo de las Madres: Es "el mayor reconocimiento" de su vida

La funcionaria destacó que es "el mayor reconocimiento" que recibió en su vida y dijo que significa "un honor y una responsabilidad tremenda".



"Tengo una emoción muy grande, es el mayor reconocimiento que he recibido en mi vida", dijo Caamaño durante el acto realizado en la porteña sede de Hipólito Yrigoyen 1.584, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



"Que las Madres me hagan esta distinción no sólo es un gran honor sino que es una responsabilidad tremenda", agregó la interventora de la AFI luego de recibir el pañuelo por parte de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.



Por su parte, la titular de Madres expresó: "Esta compañera extraordinaria nos devolvió a las madres la palabra Justicia, que no les pertenece a los jueces, nos pertenece a nosotros".



"Ella, con lo que hace, con su sabiduría, nos demostró que la Justicia existía", agregó sobre la labor de Caamaño junto a Madres.



Además Bonafini remarcó que "no sólo hay que tener memoria", sino también "cuestionarnos todo el tiempo" lo que se hace con esa memoria.



Del acto también participó la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, quien elogió a la interventora de la AFI como alguien que, como fiscal, "siempre buscó un alivio para aquellas personas en conflicto con la ley".



"Cristina es un combo de coraje y paz de espíritu", añadió Gils Carbó.



Luego de la ceremonia, los asistentes al acto marcharon hacia Plaza de Mayo, al cumplirse hoy 46 años del golpe de Estado, con la consigna "Con el FMI en el país, morirán más niñxs de hambre".

Télam.