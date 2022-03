Prefectura abrió la inscripción a su Escuela de Oficiales: los requisitos

La Prefectura Naval Argentina comenzó la inscripción a su Escuela de Oficiales para los jóvenes, de ambos sexos y de 17 a 22 años, que quieran desarrollar su carrera profesional como oficiales del equipo de la Autoridad Marítima argentina, pudiendo acceder a un título universitario luego de una pasantía en el campo de estudio.Para inscribirse, los interesados deben completar un formulario de inscripción online disponible en la web oficial, https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/educacion/ingreso, y luego cargar la documentación requerida en la plataforma de los Institutos de Formación.Podrán inscribirse los jóvenes argentinos nativos o por opción (en caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse), que tengan entre 17 y 22 años (al 31 de diciembre de 2022) y posean título secundario o constancia de título en trámite.Además, los postulantes no deben registrar antecedentes judiciales o contravencionales en el Registro Nacional de Reincidencia o causa/s en curso consideradas no apropiadas para el ingreso a la Fuerza; ni haber sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.Asimismo, quienes deseen ingresar tendrán que reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física requeridas.Cabe destacar que los exámenes se realizarán en julio en los Institutos de Formación de la Prefectura, ubicados en Zárate, para ingresar a los mismos en agosto.Más adelante, habrá una segunda inscripción para quienes quieran ingresar a la Escuela de Suboficiales.-Completar e imprimir el formulario on line: del 23 de marzo al 07 de abril.-Reunir la totalidad de la documentación de inscripción.-Oportunamente, el/la postulante recibirá una notificación vía email con el usuario y contraseña para acceder a la plataforma de los Institutos de Formación.-En dicho espacio virtual deberá cargar la documentación en formato PDF, cuyas imágenes deben ser claras y legibles: del 08 al 22 de abril.-Dispondrá de 48 hs para la carga total de los cinco (5) archivos de inscripción y hasta tres (3) intentos para subir cada uno de ellos.La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que, como Autoridad Marítima nacional, cumple una amplia gama de funciones en un ámbito de actuación que incluye el mar, ríos y lagos navegables del país, los puertos, las fronteras y diferentes barrios del país.Sus integrantes desarrollan múltiples tareas tales como: navegar y patrullar mares, ríos y lagos; proteger la vida humana en las aguas y regular el tráfico en las mismas; combatir la pesca ilegal y la contaminación; realizar operativos contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras; preservar el orden público y representar al país en diferentes instituciones del mundo.Buzos, pilotos, bomberos, nadadores de rescate, navegantes, oficinistas y expertos en comunicaciones, entre otros, trabajan coordinadamente para brindar seguridad a todos los argentinos.