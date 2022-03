Video: denuncian maltrato en un hogar de niños y despiden a cuidadora

A partir de la difusión de impactantes videos, se expusieron maltratos a niños del hogar estatal ubicado en la calle Godoy Cruz al 3700, en Villa Nueva, Guaymallén, que alberga a al menos 20 menores de edad.El lugar depende de la Dirección General de Protección de Derechos de niños/as y adolescentes (ex DINAF), bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, que ya realizó "la denuncia penal correspondiente y resolvieron desafectar a la persona que agredió al menor, por lo cual ya no pertenece a la institución"."Además, se decidió abrir una investigación sumaria en el hogar y se reemplazó a todo el personal del lugar de manera preventiva, hasta tanto concluya la investigación sumaria y se aclare la situación. Por último, un equipo interdisciplinario de profesionales ajeno al hogar realizará la escucha activa de los niños para determinar si fue un hecho aislado", consignaron desde el Ministerio.La persona agresora, informaron, se desempeñaba como cuidadora del hogar, que cuenta con niños y niñas de 6 a 12 años.Belén Canafoglia, directora de DGP, informó: "A la directora se la notificó de la baja y se le hizo la denuncia penal. Ahora se hará la investigación administrativa y estamos en este momento con escuchas activas de los niños con un equipo externo". La mujer señalada no estaba en el hogar en el momento en que se intervino.Sobre los controles de la DGP al hogar ubicado en Guaymallén, Canafoglia remarcó al diarioque "hay tres personas que van a los hogares a distintas horas para ver las situaciones" y que en los últimos meses "no se había detectado ninguna irregularidad ni demoras en el ingreso de las supervisoras".Los crudos videos que muestran la forma en que al menos dos personas que deben cuidar a los menores ejercen violencia verbal y física fueron difundidos en las redes sociales en las últimas horas y generaron indignación entre los mendocinos.

La encargada de difundirlos fue una mujer que solía trabajar en el hogar y registró lo que ocurría puertas adentro. En diálogo con el diario El Sol, contó que la mayoría de estos niños fueron llevados a este hogar por sufrir violencia intrafamiliar. Además de exponer lo ocurrido en Facebook, también se radicó una denuncia judicial en la Oficina Fiscal N° 9 de Guaymallén."El hogar donde viven niños que han sido violados, quitado a sus padres por errores de ellos, con una infancia horrible, terminan en un lugar como este", describió la mujer en su cuenta de Facebook, que rápidamente fue compartido por cientos de personas que mostraron su enojo e indignación frente a los hechos denunciados.En total, la mujer aportó cuatro videos. En el primero se escucha a un niño llorando y a una de las mujeres que grita: "No me rompas las pelotas, no me hables más pend. . . de mier. . . a".En el segundo registro audiovisual hay una menor sentada en el piso llorando y relata: "Me siento mal, no me quieren, se van y me dejan. Ni a mi hermano puedo ver, me dijeron que no lo puedo ver más".El video que sigue en la publicación muestra a los niños en el comedor, algunos de ellos llorando, y una de las señaladas por maltratos les dice: "Me secaron la mente mal, ahora yo me transformé y así nos quieren ver, malditas"."Y vos andate a la pieza, a mí no me gustan las pend. . . atrevidas de mier. . . . No me rompas los huevos", le grita a la niña que en el segundo video estaba llorando en el piso.En un cuarto registro, la mujer le pregunta a un niño "qué pasó con el control de la tele", y este le admite que le habían pegado. Cuando le consulta dónde le habían pegado, el menor se señala la cabeza, afirma que es una situación habitual y agrega: "Cuando no nos dormimos se molesta y nos pega".La mujer que denunció estos hechos fue parte del equipo de cuidadoras del hogar. "Para poder grabar puse el teléfono en mi cintura del pantalón para que no se dieran cuenta", reveló.