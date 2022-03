Es arquera de fútbol y se aleja del deporte por los insultos discriminatorios

La Liga de Fútbol concienciará para evitar la discriminación en las canchas



Arquera de fútbol se aleja del deporte por discriminaciónBajó 60 kilos luego de transitar la obesidad desde los 13 años. La arquera le dice "hasta luego" al fútbol por insultos que recibe en canchas de GualeguaychúIvana Valente, una arquera de fútbol de Independiente de Gualeguaychú decidió dejar de jugar ante la violencia verbal de la cual fue víctima en la cancha. Sufre de obesidad desde los 13 años y mediante una cirugía bariátrica logró bajar 60 kilos. Pero los insultos en cada partido continuaron y ello la empujó a alejarse del deporte que tanto ama.“Estoy un poco dolorida por la situación que tuve que tomar, pero priorizo mi salud mental porque no la pasé bien. Esto viene de hace rato, pero el fin de semana pasado dije basta, demasiado todo lo que sufrí en mi vida con los gritos de la gente”, contó la joven aIvana tomó la decisión de operarse y tiene que estar fuerte para afrontar lo que tiene que ver con la obesidad.Consultada sobre cuál fue detonante que le hizo tomar esta decisión de alejarse del fútbol, contó: “Juego desde los 12 años y tengo 31, y siempre escuché gritos, pero me hacia la tonta porque era natural escucharlos, y no solo dirigidos a mi sino también hacia mis compañeras; pero lo que hoy me pasa es haber hecho este tratamiento (cirugía bariátrica) y haber bajado más de 60 kilos”.“Mi peor error fue creer que no iba a recibir más insultos. Llegamos a la semifinal del torneo provincial y en pleno silencio del partido, empezaron los insultos:y demás insultos que no estoy preparada para escuchar porque me hicieron dudar de mí y de todo el procedimiento que estoy haciendo y dije basta”.Ivana indicó que siempre trata de sacar el equipo adelante y alentar a sus compañeras, pero el domingo pasado no halló las fuerzas que siempre tenía.“Amo el deporte, pero hoy no quiero pisar una cancha de fútbol; no me retiro porque es algo muy fuerte para mí. Quiero cuidar mi salud mental”, remarcó y dijo que espera que esto sirva para mucha gente que está pasando por una situación similar y que los árbitros tengan la posibilidad de controlar estos hechos.“Esto tiene que parar”, afirmó.La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú informó que realizará desde este miércoles acciones de concienciación social frente a los hechos de discriminación en el deporte y específicamente contra Ivana Valente"Luego de una reunión con algunas jugadoras partícipes de la Copa Gualeguaychú, se realizará una intervención en los partidos de este miércoles, para visibilizar la problemática, para que no nos falten más pibas en la cancha y por un fútbol sin violencia", indicaron en un comunicado."Será una foto entre partido y partido con una bandera que dirá por un fútbol sin violencia. Está es una invitación para todos los clubes, delegadas, delegados y jugadoras que quieran sumarse", expusieron.Previamente, se había "repudiado enérgicamente lo sucedido a Ivana Valente", que decidió dejar de jugar al fútbol en el Club Independiente por las agresiones verbales que sufrió. "Queremos un deporte sin discriminación, es necesario cambiar, crecer y hacer un fútbol mejor", expresaron.