Llegaron las dosis contra la gripe a Entre Ríos: el viernes inicia la vacunación

De cara al lanzamiento de la campaña de Vacunación Antigripal que se desarrollará este viernes en simultáneo con todas las provincias, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recibió este miércoles las primeras 38.080 dosis de vacunas. Las mismas, arribaron a la Cámara ubicada en el edificio de Vialidad en la ciudad de Paraná.el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo. Según confirmó, este miércoles llegaron las primeras 38 mil dosis a Entre Ríos y se irán distribuyendo al interior de la provincia para iniciar el viernes con la vacunación en todo el país.Respecto al operativo de vacunación contra la gripe, Garcilazo explicó que “será de manera escalonada porque se comenzará con los grupos de riesgo: el personal de riesgo y las embarazadas. Después se avanzará con los mayores de 65 años y los niños de entre 6 y 24 meses (los niños tienen dos dosis de vacuna, no una como los adultos) y luego se continuará con aquellas personas que tenga alguna enfermedad crónica, como puede ser pulmonar o cardiológica, o inmunodepresión, es decir, que tengan muy bajas sus defensas por alguna enfermedad o tratamiento”. Para estos últimos casos, el paciente “debe certificar el factor de riesgo y por cual se le indica la vacuna”.El funcionario provincial remarcó que la vacuna contra la gripe “es trivalente y se actualiza todos los años, es decir que todos los años hay que vacunarse contra la gripe”.En relación a la cantidad de dosis que arriban a Entre Ríos, mencionó que “son tres o cuatro tandas anuales y dependerá del avance de la vacunación porque no todos los años se vacuna a la misma cantidad de gente”. De igual manera comentó que, en promedio, son “entre 200 y 300 mil dosis”.“El año pasado, por la vacunación contra el Covid-19, no se tuvo en cuenta lo que es influenza; por eso es muy importante volver a retomar los altos porcentajes de vacunación”, recalcó el epidemiólogo.En ese sentido, aclaró que ahora se recomienda aplicar juntas, en un mismo día, las vacunas contra el Covid-19 y contra la gripe “para no perder oportunidades de vacunación”.La vacuna está dirigida a personal de salud, personas gestantes en cualquier momento del embarazo, personas puérperas, población general a partir de los 65 años, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años y presenten factores de riesgo.En esta primera etapa, se comenzará inoculando a personal de Salud, embarazadas (en cualquier trimestre de embarazo) y puérperas (hasta de 10 días post parto), para continuar luego progresivamente con los demás grupos.Cabe citar que la Campaña se desarrolla ininterrumpidamente desde el 2010, incorporándose esta vacuna al Calendario Nacional en 2011, y comenzando generalmente entre abril y mayo. Con la circulación anticipada del virus influenza en este 2022, se decidió adelantar la fecha de comienzo de la estrategia, empezando este viernes 25 de marzo para los grupos citados.En Crespo será optativo usar barbijo en lugares cerrados, excepto en escuelas; así lo dispuso el intendente Darío Schneider al firmar un decreto donde se detalla que el uso del tapabocas queda como una “recomendación” en comercios, consultorios, salones, entre otros.