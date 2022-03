Un ñandú embistió a mujer en bicicleta: el insólito accidente quedó filmado

No es un capítulo del viejo dibujito aminado "El Correcaminos", ni tampoco una acción brusca de un partido de fútbol -merecedora de una tarjeta roja-, aunque se asemeja a ambos.Un lunes a la tarde, el tiempo era ideal para hacer compras o salir a pasear en bicicleta en la ciudad de Ranchos, al noreste de la Provincia de Buenos Aires. Es lo que hizo una vecina que terminó siendo sorprendida por una situación insólita.Al llegar a una esquina, en la que se encuentra una estación de servicio, prestó atención al tránsito, que estaba muy tranquilo. Pero lo que apareció, de golpe, no fue un auto, un colectivo u otra bicicleta; sino un ñandú (avestruz).Un video, registrado por las cámaras de seguridad de la zona, muestra cómo el animal embiste a la mujer y la derriba.El ave venía a gran velocidad corriendo por el medio de la calle. Fue detectada en primera instancia por dos perros callejeros que la siguieron.Tras el choque con la bicicleta, la mujer salió despedida y cayó directo al piso. Sin entender lo ocurrido, la víctima intentó buscar explicaciones. El animal, recuperó la vertical con cierta dificultad y siguió camino ya no a tanta velocidad, posiblemente también dolorido por la colisión.De inmediato, empleados de la YPF salieron a socorrer a la víctima. La mujer fue hospitalizada, pero no sufrió heridas de gravedad.Según reportan medios locales como Infozona, el avestruz habría escapado de una quinta donde un hombre lo tenía como mascota, a pesar de no ser considerado un animal doméstico, sino silvestre.Expertos entrevistados por aquel medio explicaron que, a partir de los cuatro meses de vida, son animales capaces de adaptarse a cualquier ámbito, a pesar de que normalmente se crían en granjas.Las imágenes, viralizadas en las redes sociales, provocaron la búsqueda de información sobre el paradero del ave que revolucionó el pacífico lunes.

Diferentes publicaciones en redes sociales reflejaron luego que el animal se encontraba en el domicilio de un vecino y se le solicitó a su dueño que se acerque.Otra cuenta demandó que se dieran a conocer datos sobre el "tutor" del ave, quien ahora deberá dar explicaciones.