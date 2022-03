Aparecieron grandes socavones en el Parque Nacional a la Bandera

Tres grandes socavones aparecieron en el Parque Nacional a la Bandera, a metros del río Paraná, y personal municipal procedió a señalizarlos y vallarlos para evitar accidentes. Desde Defensa Civil destacaron que es habitual que aparezcan estos pozos y más aún con la bajante del nivel del río, y afirmaron que "no hay riesgo de derrumbe".



"Queremos llevarle tranquilidad a la gente: son pozos que se generan a unos cinco metros de la baranda pero que no tienen relación con la estructura del muelle del Monumento, no hay ningún riesgo de derrumbe", afirmó el subdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, quien añadió: "Estamos monitoreando constantemente porque se van generando estos pozos. Se los detecta, se los señaliza, Obras Públicas los analiza y posteriormente se rellenan".



Ratner sostuvo que, si bien está dentro de lo habitual que aparezcan socavones a lo largo de la línea costera de Rosario, la situación "se ve agravada por la bajante".



"El socavón constante y los distintos pozos se van a seguir viendo hasta que no tengamos un nivel de río cercano a lo normal, que son tres metros de presión de agua que le faltan a la costa", indicó en diálogo con Telefe Rosario, además de remarcar: "Esta bajante es extraordinaria por el tiempo, llevamos más de dos años con este nivel del río".



Dos de los pozos que aparecieron en los últimos días están frente al Monumento a la Bandera, a pocos metros de la baranda que da al río Paraná, y fueron señalizados para que personal municipal se dedique a la tarea de rellenar la zona. El otro socavón está más cerca del Parque España y fue delimitado con vallas metálicas.