Conductor que rompió récord mundial de alcoholemia ya tenía $100.000 en multas

Un conductor que estrelló su vehículo contra un poste de luz en la ciudad bonaerense de Necochea batió un récord mundial al detectársele 5,5 gramos de alcohol en sangre, es decir, once veces más del máximo permitido por la ley en dicha provincia, que es de 0,5.Por las lesiones que presentaba, el hombre oriundo de Pilar, y para "limpiar" su organismo fue derivado al Hospital municipal Emilio Ferreyra.Tras lo ocurrido, se dieron a conocer más detalles acerca del involucrado. Es un exmetalúrgico del partido de Pilar, de 40 años.Lo que mayor sorpresa generó fue la cantidad de multas que posee el vehículo.En el caso de la provincia de Buenos Aires, fueron generadas por "no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos". Por otro lado, en CABA se indican dos multas por "carriles o vías prohibidas".Si se hace una suma, el monto a pagar supera los 100.000 pesos.A su vez, "sorprende que sean tres faltas de tránsito distintas, además del reciente exceso de alcohol en sangre. Si agregamos otro dato, las infracciones se cometieron en 2019, 2020, 2021 y ahora 2022, es decir, cuatro años de incumplimiento con las reglas", resaltaMuchos especialistas indican que cuando se alcanza o supera los 3 gramos de alcohol en sangre la persona puede caer en un coma etílico, pero en esta ocasión los agentes de tránsito y la policía local no logran comprender cómo el conductor manejó varias cuadras sin dormirse ni desmayarse.En el país el récord lamentable sucedió en 2020 en Santa Cruz cuando una persona superó los 3,23 gramos, mientras que en 2016 el récord mundial había llegado hasta los 4,75 gramos de alcohol de una persona oriunda de la localidad francesa de Libourne.Por estos hechos de imprudencia varias provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen la normativa de "Alcohol 0 al volante".A su vez algunas ciudades también tienen aprobada la ley como Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Pueblo Esther, Neuquén, Ushuaia, Río Grande, Posadas, El Bolsón, General Rodríguez, Rada Tilly, Moreno y Tigre.