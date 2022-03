“Distintos, pero iguales”: adolescente concientiza sobre el síndrome de Down

Ella y todos sus compañeros del quinto año del colegio Santa Rosa de Lima de esa ciudad, se fotografiaron con medias diferentes para generar consciencia, pero sobretodo y remarcar el amor incondicional que le tiene a su tío Jorge Ortiz de 60 años que tiene síndrome de Down

Sociedad Hizo vestir a su curso con medias de distintos colores para homenajear a su tío

“Nunca lo vi a mi tío como alguien diferente”

“Dejemos de usar la palabra Down como insulto”

Jorge vive con su mamá “Gringa” y sus hermanas Susi y Mari. “Lo cuidan muchísimo, están siempre atendiéndolo, por eso él está así de bien

, se había propuesto el año anterior, formar parte de esta iniciativa mundial, pero sin resultado positivo. Sin embargo, este año insistió con la propuesta y logró su objetivo.La adolescente, en diálogo con el programa, contó: “Este año me propuse decirle a mi curso de la idea, para que no me hagan cambiar las medias. Me levanté temprano, mandé al grupo del colegio la iniciativa que tenía, aunque la borré enseguida porque tenía miedo de comprometerlos. Luego mi mejor amiga que había visto el mensaje, me dijo que lo envíe nomás que iban a querer sumarse mis compañeros”. Y así fue queestablecido el 21 de marzo, para simbolizar la trisomía del par 21, alteración cromosómica que da origen al síndrome., nunca lo vi como alguien diferente. Eso lo que quiero transmitir, es una persona como cualquiera de nosotros, él tiene cero maldad. Esta siempre dispuesto a ayudar. Es extraordinario. Es súper talentoso, muy amoroso, le gusta la música: toca la flauta, la guitarra, el acordeón, la armónica. Le gusta el chamamé. Salía en años anteriores en la comparsa Hechicera”.Desiree, mamá de Valentina, por su parte dijo que “fue una sorpresa” cómo se desenvolvió la iniciativa de la adolescente y rememoró que ella creció con Jorge y que se enteró “de grande” que él tiene Síndrome de Down, porque siempre entendió que era una persona como cualquiera. “Nunca tuvo un trato distinto”, acotó.“Ahora está con su movilidad reducida, pero cuando era más joven me acompañaba a la escuela, era mi compañero, iba conmigo a jugar a básquet, a hace gimnasia; hacía de monaguillo en la iglesia”, destacó Desiree.”, resaltó su sobrina.Y como mensaje final, Agustina aseveró: “Todos somos diferentes, pero iguales, hay que tratarlos con respeto sobre todo”. Y además pidió: “Dejemos de usar la palabra Down como insulto”.