Productores de Córdoba se manifestaron contra la suba de retenciones

Cerca de 40 tractores participaron en la mañana de este martes en la protesta de productores agropecuarios autoconvocados de la zona de Altos Fierro que se movilizaron en esa zona desde muy temprano y luego recorrieron parte de la ruta 36 y la circunvalación de la ciudad de Córdoba desde las 10.30.La medida fue convocada luego de que el Gobierno nacional anunció el sábado que las retenciones de la harina y el aceite de soja subirán del 31 al 33% como parte de un paquete de medidas para frenar la inflación.“Estamos en el ingreso de la ruta 36, luego se nos van a sumar desde el sector del cinturón verde y entre todos vamos a dar la vuelta completa al anillo de circunvalación para protestar”, anticipó uno de los manifestantes.“Básicamente estamos reclamando a toda la clase política, oficialistas y opositores, que lo único que hacen es esquilmarnos con impuestos pero nunca se les ocurre otra cosa. El Estado nunca se achica y los que trabajamos ya no damos más, los trabajadores rurales, los comerciantes, los privados independientes no damos más”, indicó Enzo Dalmasso, uno de los voceros de los productores autoconvocados en diálogo con el programa “Alta Mañana” de Radio Universidad.En ese sentido, Dalmasso aseguró que la suba de algunas retenciones en dos puntos es sólo la gota que colmó el vaso: “Estamos asfixiados por impuestos y somos víctimas de un desdoblamiento cambiario, porque vendemos nuestros productos con un valor de dólar, pero compramos nuestros insumos con otro”, explicó.

“La política debe tomar otro rumbo, si siguen gravando al agro con impuestos, nos asfixian y finalmente la cantidad de producción baja”, dijo el productor para finalizar.En medio del operativo de seguridad montado por la provincia, el Comisario mayor Carlos Barrionuevo, director de la policía Caminera, le confirmó al móvil de Universidad que los manifestantes no ingresará a la ciudad de Córdoba ni habrá cortes totales en Circunvalación.“Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes, estamos garantizando que los manifestantes puedan llevar adelante la protesta ocupando un solo carril de la avenida para permitir que el tránsito fluya en los otros dos. De acuerdo a lo conversado con los organizadores, la protesta no ingresará al centro de la ciudad y sólo recorrerá el anillo de circunvalación”, indicó Barrionuevo.