Piden refuerzos o más frecuencias para los colectivos que unen Paraná y Diamante

Las empresas Codta, El Indio o El Expreso son las que brindan el recorrido que une Paraná y Diamante. En el último tiempo, con la vuelta a la presencialidad en las actividades de todos los ámbitos, ya sea públicos o privados, se incrementó la cantidad de pasajeros que hacen uso de ese servicio; y con ello, la demanda de refuerzos en los horarios pico o más frecuencias “para que los usuarios no queden varados en la ruta”.“Tomo el colectivo que sale a las 12.15 desde Paraná, un horario en el que viaja mucha gente porque la mayoría va a trabajar o a estudiar a las aldeas vecinas, y el coche va repleto; la gente tiene que viajar parada, amontonada, sin ningún tipo de cuidado. Y ayer hasta iban pasajeros sentados sobre el parabrisas del colectivo, lo cual es un peligro en caso que ocurra un accidente porque nadie responderá por eso”, explicó aMilton Schvindt, un enfermero que trabaja en el centro de salud de Aldea Protestante.Schvindt comentó que se presentaron notas a los dueños de las empresas e incluso un descargo ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por la empresa El Indio, pero lamentó que desde el organismo nacional se le respondió que “no les corresponde por jurisdicción”.“Pedimos refuerzos en los horarios pico o más frecuencias porque ayer quedamos varados en la ruta; el colectivero me dijo que llevaba 68 pasajeros y ya no podía subir más”, reveló el enfermero al insistir con respecto a que “ésta quedando gente varada en la ruta” porque las unidades viajan repletas.En la actualidad, los colectivos salen cada una hora y media; y el costo del pasaje varía entre los 100 y 110 pesos.