Cuerpo de nonato incinerado: explican por qué no habrá causa penal

“No todas las equivocaciones configuran un delito penal", remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, se reconoce que lo que podría prosperar en una causa civil por daños y perjuicios a la familia damnificada.El pasado martes, una familia realizó una denuncia en la Comisaría Cuarta de Concordia, luego que por error, en el hospital Delicia Concepción Masvernat incineraron el cuerpo de su bebé que falleció antes del parto.La investigación había recaído en el fiscal Martín Núñez, quien no había dado declaraciones al respecto, pero este lunes confirmó aque “desestimé la causa porque no había delito”.Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que “no todas las equivocaciones configuran un delito penal", independientemente "que se haya iniciado un sumario para ver la responsabilidad administrativa de la enfermera".El letrado llegó a esa conclusión “luego de estudiarlo bien, de consultarlo con varios colegas y leyendo varios libros", llegando siempre a la conclusión de que "no hay un delito por esa equivocación”, indicó Núñez. Más allá de que “luego puedan acceder vía civil por una indemnización o sancionarla (a la enfermera) en el hospital”.