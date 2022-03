Hizo vestir a su curso con medias de distintos colores para homenajear a su tío

“Un bello ser”

Medias de diferentes colores

Valentina Rivero, una joven de 16 años y oriunda de Santa Elena, había propuesto el año anterior, poder formar parte de esta incitativa mundial en su curso, pero sin resultado positivo. Sin embargo, este año, insistió con la propuesta y logró su objetivo. Ella y todos sus compañeros del Quinto año del colegio Santa Rosa de Lima, se fotografiaron con medias diferentes para generar consciencia, pero sobretodo, remarcar el amor incondicional de su tío Jorge Ortiz de 60 años que tiene síndrome de Down.El “Día Mundial del Síndrome de Down” fue establecido por la ONU en el 21 de marzo, para simbolizar la trisomía del par 21, alteración cromosómica que da origen al síndrome. Se evoca para generar consciencia en la sociedad y enfatizar sobre inclusión social.Al conocer referirse a su iniciativa y el amor por su tío, la joven señaló: “mi tío es un bello ser, no existe nada tan bueno en este mundo”, remarcó Valentina y agregó: “le agradezco inmensamente haber generado que más personas se enteren de este día especial”, afirmó aAdemás, Valentina Rivero motivó a la comunidad a sumarse a este tipo de iniciativas para generar consciencia.Las medias fueron elegidas como un símbolo del Día Mundial del Síndrome de Down porque tienen una forma similar a la de los cromosomas. En el 2018, una niña británica llamada Chloe Lennon viralizó la práctica de utilizar medias de colores diferentes gracias a un video publicado en redes sociales.La pequeña -que tiene Síndrome de Down- pidió a todos usar medias de colores diferentes en cada pie para “celebrar este día”. A partir de ese momento, quienes conocen o viven con alguien con este síndrome se pusieron una media diferente en cada pie, y colgaron las fotos en redes sociales.Al día de hoy, no hay explicación de la existencia de esta alteración genética, pero se piensa que puede deberse a un proceso de división defectuoso que origina un cromosoma más, llamado trisomía 21. Precisamente por este motivo, el día 21 del tercer mes del año (marzo) se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, para simbolizar esa trisomía.