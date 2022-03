Autorizaron un nuevo autotest de coronavirus que da resultados en 15 minutos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó para su venta en farmacias de todo el país una nueva autoprueba de antígeno Covid-19 que da resultados en 15 minutos con un 95,2% de efectividad en las muestras positivas y del 100% en las negativas.



El Autotest de Antígeno Panbio Covid-19 puede ser utilizado por personas con o sin síntomas, y tiene como objetivo "facilitar la prueba simple y efectiva en el hogar para apoyar el regreso al trabajo, la comunidad y las actividades recreativas".



Para este test, las personas deben realizar un hisopado nasal mínimamente invasivo y luego seguir unos pasos adicionales que se encuentran en el kit.



La prueba proporciona resultados en 15 minutos y no se requiere instrumentación adicional ya que todos los materiales necesarios para realizar la prueba, como dispositivos de prueba, hisopos, reactivos e instrucciones de uso, están incluidos en la caja.



El test estará disponible en farmacias y el resultado deberá ser reportado a la farmacia en la que se adquirió para ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).



Según se infirmó, en evaluaciones clínicas con usuarios del autotest, la prueba identificó correctamente el 95,2% de las muestras positivas y el 100% de las negativas.



La prueba rápida de antígeno Panbio Covid -19 es un ensayo de flujo lateral para la detección rápida y cualitativa del virus SARS-CoV-2, se usa un hisopo nasal para la recolección de muestras de individuos, y los resultados de las pruebas se obtienen en 15 minutos sin necesidad de instrumentación.



Según se aclaró, los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica, ya que no excluyen la infección por Covid-19 y no pueden utilizarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de gestión.



"A medida que más personas se vacunan y regresan a sus actividades normales, debemos permanecer atentos para identificar y frenar la propagación del virus para tener éxito en ganar la lucha contra el Covid-19", dijo Oscar Guerra, Director Médico de Diagnóstico Rápido de Abbott, el laboratorio que produce el autotest.



En el caso de los menores de 14 años, se indicó que deben ser supervisados por un adulto para utilizar las autopruebas.