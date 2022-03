La explicación del conductor que llevó por tres cuadras a inspector en el capot

Tras esquivar un control vial, el conductor de un vehículo se escapó, chocó y arrastró durante tres cuadras a un agente municipal de La Plata que se encontraba en el lugar. El sujeto finalmente fue detenido.El vehículo disminuyó la velocidad mientras los agentes se acercaban al mismo para requisarle la documentación correspondiente.

Fue allí cuando Jorge Tapa uno de los trabajadores viales, se percata que el conductor tenía intenciones de darse a la fuga y se posiciona delante del auto. Pero el sujeto no solo no detuvo la marcha, sino que aceleró y tocó al inspector que cayó arriba del capot del vehículo.Varios de los inspectores y oficiales de la policía que estaban en el control intentaron maniobrar para detener el automóvil, pero el hombre aceleró y se escapó con el agente agarrado del capot.Cuando llegó a calle 15 frenó de golpe y dobló, lo que provocó que Tapa, que se encontraba colgado, saliera despedido. El inspector golpeó varias veces contra el asfalto y quedó tendido sobre la calle en estado crítico, con notorios golpes en la cabeza y mucha pérdida de sangre.Al lugar llegaron agentes del GUP y Policía de la Provincia, quienes venían persiguiendo al vehículo y lo hallaron estacionado sin sus ocupantes. Según el relato de un vecino, los mismos se bajaron y se fueron caminando.De acuerdo a la declaración de algunos testigos, al momento de ser detenido el conductor dijo de manera relajada: “Me faltaba un espejito y pensé que me iban a sacar el auto”.Los dos ocupantes fueron trasladados a la Comisaría Primera de La Plata donde se estableció que quien manejaba el vehículo era un hombre de 20 años acompañado por una menor de 16.La causa fue caratulada como “Tentativa de homicidio agravado por el vínculo de una menor”.El agente de la Guardia Urbana, Jorge Tapa, fue trasladado al Hospital Italiano en donde se detectó una “fractura de cráneo” y se encuentra estable.