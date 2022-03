Subastarán los bienes de ex cooperativa tambera de Gualeguaychú

Hace unas semanas se remataron los inmuebles de la ex Supervisión, la farmacia y el supermercado que nació al calor del ex Frigorífico de la ciudad de Gualeguaychú. La zona de Andrade, Bolívar, Perón y Pellegrini comenzará a cambiar su fisonomía y quizás logre una reactivación luego de años de edificios cerrados y semiabandonados.Pero desde fines de este mes, el entorno del Corsódromo también comenzará a ser rematado y buscará un mejor destino para una cuadra que en estos días respira en silencio. Los bienes inmuebles de COTAGÚ entrarán en subasta.A través del sistema de Subastas Judiciales Electrónicas cuatro locaciones de la ex usina láctea, emblema de la producción y cooperativismo de Gualeguaychú, pasarán a nuevos dueños.Se trata de una disposición del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 que pidió el remate por la quiebra de COTAGÚ, cita en Rocamora y Goldaracena a solo metros del Corsódromo, desde el 28 de marzo venidero.El “Lote N° 1” sale a la venta con una base de 2 millones 300 mil pesos y con gastos ascenderá a 2.453.065 pesos. Cuenta con una superficie de 797 metros con frente a la calle Buenos Aires y es la parte donde funcionó la Proveeduría y los talleres de reparaciones y la caldera. Se encuentra cubierto en un 80 por ciento.En la subasta se indica que “es ideal para anexarle el lote que se vende con un frente sobre calle Buenos Aires y una superficie de 205,65 metros, a dos cuadras y media del Corsódromo”.El segundo lote tiene frente a la avenida Rocamora y Goldaracena donde funcionaron las oficinas, sala de reuniones y archivos, las salas de sazonamientos de lo que fuera la producción de quesos, fábrica de ricota y yogures.Tiene una superficie cubierta de más de 1500 metros y existen dos pozos para colocar bombas sumergibles de agua. Arrancará la subasta con una base de 13.900.000 pesos.El Lote N° 3 tiene una superficie de 185 metros también en Rocamora y Goldaracena. Es un terreno o baldío con una verja al frente ideal para ser anexado al lote N° 2. Está ubicado a una cuadra del Corsódromo y su valor inicial será de 1.050.000 pesos.Finalmente, el cuarto inmueble a vender de la ex Cooperativa Tambera es un “terreno con una superficie de 205.65 metros con frente a Buenos Aires con piso de cemento, ideal para ser anexado al lote N° 1 para un desarrollo inmobiliario”, proponen desde la Justicia provincial y con un monto base de 140.000 pesos. (Reporte 2820)