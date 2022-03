Proponen que mujeres puedan hacer actividad física con el torso descubierto

Una legisladora de Córdoba anunció que presentará un proyecto en la Legislatura de esa provincia para permitir que las mujeres tengan la posibilidad de realizar actividad física con el torso desnudo.



La promotora de la idea, Patricia Becher, sostuvo que persigue que "haya igualdad de derechos entre el hombre y la mujer". En ese sentido, argumentó que la idea es permitir que las mujeres realicen actividad física con el torso desnudo en la vía pública, tal cual lo hacen los hombres.



En declaraciones a Cadena 3, señaló que las damas tendrían que poder hacer topless en la vía pública para correr o hacer gimnasia y no tener que pagar para hacerlo en lugares exclusivos o viajar a una playa brasileña.



"Si un hombre corre sin remera no pasa nada, pero si una mujer hiciera lo mismo, la policía la lleva detenida. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los niños y hombres adultos pueden orinar en la calle y las mujeres no?", expresó.



Becher señaló que su intención no es obligar a las mujeres a moverse con el torso desnudo, sino brindar la posibilidad de que puedan hacerlo si es su intención.



"No sé si saldría por la calle con el torso desnudo, pero lo que planteo es que exista igualdad de género. Si los hombres pueden hacer actividad física sin remera, ¿por qué nosotras no?" planteó.



El artículo 129 del Código Penal sostiene que "será reprimido con multa el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros".