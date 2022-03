Cantante entrerriana es furor en TikTok por cantar tema de Gilda en Irlanda

La artista paranaense Berenice Galizzi, que hace poco más de un mes vive en Dublín, es furor en la red social TikTok por cantar un tema de Gilda en las calles de aquella ciudad europea.Después de vivir siete años en México, donde desarrolló una importante carrera musical, regresó a la Argentina por la pandemia y tuvo su paso como panelista y conductora enEn febrero de este año decidió dejar Paraná, en busca de nuevos rumbos, desafíos y con el deseo de cumplir sueños. Se instaló en la capital de Irlanda, donde estudia inglés, pero además no deja de lado su pasión: la música.Días atrás se ubicó en una de las calles principales de Dublín para cantar. Para hacerlo cuenta con un permiso especial, otorgado por el estado irlandés. Preparó sus elementos, el micrófono y comenzó a presentar su amplio repertorio.Por allí pasaba un grupo de argentinos que estaban de visita en la ciudad. Al notar que era oriunda de nuestro país, le pidieron que cante una cumbia. Ella no lo dudó y eligió un tema que hizo bailar a todos: “Fuiste”, de Gilda.Lo cantó en español, mientras arengaba al público en inglés. Si bien muchos no entendían el idioma, paraban a mirar, a aplaudir y a bailar. Los argentinos, por supuesto, acompañaban la canción al ritmo del tradicional pasito cumbiero que no falta en ninguna fiesta.Alguien filmó el momento para que ella pueda subirlo a TikTok y ahora es furor. En pocos días cosechó casi 4 millones de reproducciones.“Es impresionante la repercusión que tuvo, estoy feliz”, dijo asobre su presente musical, por el mundo.