Video: llevó tres cuadras a inspector en el capot del auto tras evitar control

El conductor de un automóvil intentó darse a la fuga y arrastró esta madrugada durante tres cuadras a un agente municipal que se encontraba en el lugar y que le había pedido que frenara en el marco de los operativos de control vehicular desplegados en La Plata.El sujeto de 20 años, identificado con las iniciales T.B.B, quedó detenido a las pocas cuadras tras intentar "descartar" el vehículo, al tiempo que la acompañante, de 17 años, fue identificada como K.D.El episodio ocurrió en la intersección de calle 13 y 50 en Plaza Moreno de La Plata, donde alrededor de las 1:10 se hace ingresar al corredor vallado por conos, a un Fiat Siena negro con vidrios polarizados (no reglamentarios).El vehículo comenzó a circular dentro del corredor con un agente de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), de nombre Jorge Tapa, quien caminaba delante del automóvil para posicionarlo con el objetivo de que los inspectores le requieran la documentación correspondiente.En ese momento, el agente se percató que el conductor tenía intenciones de darse a la fuga. El auto lo toca y cae arriba del capot del vehículo, mientras este comenzó a acelerar rápidamente, el agente logró agarrarse de la trompa del auto.Compañeros, inspectores y oficiales de policía intentaron maniobrar para detener el automóvil, pero el conductor aceleró y se dió a la fuga con el inspector sobre el capot del auto a alta velocidad.Al llegar a la esquina el conductor dobla a su derecha tomando diagonal 73 y siguiendo por el mismo hasta calle 15, donde frena de golpe y dobla, saliendo despedido el agente qué se encontraba colgado en el capot.El agente municipal golpeó varias veces contra el asfalto al salir despedido y quedó tendido sobre la calle en estado crítico.El conductor del auto continúo su intento de fuga por calle 15.Rápidamente concurren al lugar agentes del GUP y Policía de la Provincia, quienes venían persiguiendo al vehículo.Todo el procedimiento era seguido por las cámaras municipales del Centro de Operaciones y Monitoreo (C.O.M), de las cuales surge la patente del vehículo, marca y color.Con esta información, de inmediato, la Policía montó un operativo cerrojo en la zona.Se solicitó asistencia de SAME para asistir al agente, quien estaba tendido en el piso perdiendo mucha sangre, y tenía notorios golpes en la cabeza.A dos cuadras del lugar de donde encontraba tendido el agente, sobre calle 15 casi 46 un taxista comenzó a hacer luces y señas, por lo que concurrió la policía y dieron con el vehículo buscado, que se encontraba estacionado a mitad de cuadra sin ocupantes.Un vecino que se encontraba en el balcón de su casa pudo observar la secuencia del hecho y vio cómo los ocupantes estacionaron el auto y se fueron caminando.En ese sentido, le dio a la Policía la descripción de los mismos, quienes finalmente fueron detenidos a una cuadra en un kiosco comprando un agua, con la cédula verde y la llave del auto en su posesión.Según testigos, al momento de ser detenidos, el conductor dijo de manera tranquila y relajada: "Me faltaba un espejito y pensé que me iban a sacar el auto".

Ambos ocupantes fueron trasladados de inmediato a la comisaría La Plata 1era. y la causa fue caratulada como "Tentativa de homicidio agravado por el vínculo de una menor".Tapa fue trasladado al Hospital Italiano, donde se le realizó una tomografía computada y se detectó "fractura de cráneo", pero se encuentra estabilizado.Tanto su familia, compañeros y funcionarios esperan los partes médicos y hacen un seguimiento sobre su salud.El director general de la Guardia Urbana de Prevención, Carlos Alberto Mariescurrena, destacó la rápida acción policial y compromiso de la comisaría 1era., a cargo de su titular, Julio Del Dago, y de la Departamental La Plata, encabezada por Diego Galarza.Intervienen en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 3 del Fuero de Responsabilidad Juvenil y la UFIyJ número 5.