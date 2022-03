Recomiendan usar barbijo y distanciamiento en actividades con adultos mayores

Mediante un nuevo documento COES, se ratifica el distanciamiento físico, el uso de barbijo en lugares cerrados, la higiene frecuente de manos y los esquemas completos de vacunación Covid-19 como principales medidas de cuidado para proteger a esta población de mayor riesgo.



Con el propósito de dar continuidad a los ejes establecidos en contexto de Pandemia en lo que respecta al cuidado de personas mayores y con discapacidad, el Ministerio de Salud de Entre Ríos a través de su Unidad Ministerial de Políticas y Programas de Personas Mayores, brindó nuevas recomendaciones para la prevención de la transmisión del Coronavirus.



En virtud de proteger a esta población de mayor riesgo, el Documento COES N° 134 ratifica al distanciamiento físico y a la vacunación contra el Covid-19 como herramientas de protección y cuidado.



En este sentido se recomiendan pautas para la recepción de nuevos ingresos de residentes y visitas en hospitales geriátricos, de salud mental y residencias de larga estadía (geriátricas y gerontológicas) y hogares para personas con discapacidad. Previo al ingreso, el equipo interdisciplinario, referente y/o responsable del lugar informará a la familia o persona acompañante acerca de la importancia de respetar el protocolo de cuidado y visita, explicando las pautas de conductas que deberán tener en cuenta y el reconocimiento de los riesgos que implica el incumplimiento de los protocolos de cuidado. Por otra parte, los residentes de las instituciones y el personal deberán haber completado el esquema de vacunación, habiendo transcurrido 14 días desde la colocación de la última dosis. Asimismo, cada establecimiento debe almacenar una copia del carnet de vacunación en su registro de residentes.



Como punto importante a tener en cuenta, el ingreso de un nuevo residente se podrá coordinar sólo si en los últimos 14 días no se han registrado casos de Covid-19 en residentes ni personal de la institución. En caso contrario, se suspenderá el ingreso por 15 días. Tampoco podrá ingresar un nuevo residente si presenta síntomas compatibles con la infección de acuerdo a la definición de caso sospechoso vigente ni que sea contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado.



Cabe destacar que los nuevos residentes deberán estar vacunados con al menos dos dosis y cumplimentar, al menos, 14 días de la colocación de la última dosis; presentando el correspondiente carnet al concurrir al establecimiento y firmando una declaración jurada que manifieste la ausencia de síntomas compatibles con el virus ni ser contacto estrecho de un caso confirmado.



En lo que respecta al ingreso y estadía de las visitas, cada institución debe organizar la cantidad de personas para las mismas evitando, siempre, la aglomeración de personas. Las visitas deben concurrir en el horario coordinado y con el carnet de vacunación contra Covid-19; higienizarse las manos con alcohol en gel o al 70 por ciento. También serán registrados en el libro de actas, corroborando que no presenten síntomas compatibles de Coronavirus ni cumplan con la definición de contactos estrechos.



Además, aquellas personas que registren 37.5° C o más, o que cumplan con la definición de caso sospechoso o contacto estrecho no podrán ingresar.



Cabe resaltar que durante las visitas no está permitido compartir el mate ni los utensilios y estará destinado, preferentemente, un espacio al aire libre o con ventilación natural adecuada (si es cruzada, mejor).



En tanto que en ambientes cerrados está indicado el uso continuo del barbijo, la higiene frecuente de manos y la distancia interpersonal de dos metros, evitando en lo posible el uso de sanitarios.



Al término de la visita los espacios serán aireados y desinfectados durante 15 minutos, a fin de que puedan usarse para otro encuentro.



Otro eje contemplado por el documento, está constituido por las recomendaciones para el retorno a otras actividades presenciales. En el mismo sentido, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico, se sugiere que las personas mayores y con discapacidad retomen la presencialidad a la hora de cumplimentar los controles integrales de salud; las interconsultas profesionales; las asistencias a espacios de rehabilitación, centros de día, y las actividades recreativas (centros de jubilados, talleres, entre otras). Estas actividades deben realizarse en un marco de cuidados necesarios para prevenir la transmisión de Covid-19.