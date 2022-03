Cada provincia podrá decidir si continúa el uso del barbijo en las escuelas

Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizarlo o no, en línea con lo que decidan sus ministerios de salud. — Jaime Perczyk (@jaimeperczyk) March 18, 2022

Tras una reunión del Consejo Federal de Salud, se dispuso que desde el lunes habrá libertad de acción en las 24 jurisdicciones para definir el protocolo; Ciudad, Mendoza y Tierra del Fuego ya anunciaron que se adhieren a la nueva normaDesde el próximo lunes, cada una de las 24 jurisdicciones podrá decidir si en sus aulas el tapabocas será de uso obligatorio u optativo. Así se acordó en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la que participaron Carla Vizzotti y los ministros de cada jurisdicción, donde se dispuso que desde el lunes habrá libertad de acción en las 24 jurisdicciones. Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego ya anunciaron que quitarán la obligatoriedad.La misma información fue confirmada por el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, que viajó a Ushuaia para reunirse con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y anunciar que en esa provincia desde el lunes será optativo el uso de barbijos en las escuelas; el funcionario adelantó que cada jurisdicción podrá adoptar la misma medida de acuerdo a lo que decidan sus ministros de Salud.“Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizar o no el barbijo en las aulas en línea con lo que decidan sus ministerios de salud”, dijo Perczyk.Santa Fe ya anunció que en esa jurisdicción se continuará con el uso del tapabocas hasta que finalice el invierno.En el caso de la provincia de Buenos Aires, al menos durante lo que resta de marzo, no habrá flexibilización del protocolo. “Yo pensaría en analizar todo el mes de abril, en marzo venimos bien. Si el mes de abril sigue igual y ya empieza el frío, quizá proponerlo y discutirlo a nivel nacional a ver si se retira” dijo Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense.Un par de horas antes, la ciudad de Buenos Aires anunció que dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas para los estudiantes de los niveles primario y secundario. De esta forma, se convirtió en la segunda jurisdicción, luego de Mendoza, en avanzar con más flexibilizaciones de las medidas adoptadas hace dos años por la pandemia del coronavirus.Los detalles del anuncio, que según adelantaron aexcluiría a los docentes que deberían seguir usando tapabocas dentro de las aulas, lo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la sede del Ministerio de Educación en el Barrio 31.En la Ciudad ya era optativo el uso de tapabocas para estudiantes de jardín de infantes y hasta tercer grado. Con esta flexibilización, solo los universitarios y terciarios mantendrán la obligatoriedad del tapabocas.La medida se toma, según explicaron las fuentes consultadas por este medio, luego de que desde el arranque del Ciclo Lectivo 2022, hace cuatro semanas, los casos no solo que no subieron, sino que hubo un descenso del 65% en los nuevos contagios diarios respecto al 21 de febrero, día que se volvió a las aulas.“La evidencia científica demuestra que las clases presenciales no representan un mayor riesgo de contagio que el resto de las actividades. Para todas aquellas familias y alumnos que por decisión propia elijan mantener el uso del barbijo en la escuela, estará tanto permitido como recomendado, al igual que la desinfección de manos y la ventilación permanente de los espacios”, detalló Rodríguez Larreta.