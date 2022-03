Todo lo que debes saber antes de hacer un curso virtual

Los mejores consejos para llegar al éxito

Las 5 preguntas que te tienes que hacer



El momento en el cual eliges hacer un curso virtual debe ser tomado muy en serio, ya que pondrás en juego no solo tu dinero sino también el nivel educativo que recibirás durante toda la cursada. De elegir solamente por intuición o porque la materia te gusta, correrás un gran riesgo de arrepentirte en el futuro.Para evitar eso, tienes este artículo, en el cual descubrirás los mejores consejos para cursar y, sobre todo, las 5 preguntas indispensables que debes responderte antes de seguir con tu educación virtual.Tómate tiempo para conocer en profundidad la interfaz de la plataforma para navegar rápidamente en ella y no perder valiosos minutos. Saber dónde entregar los trabajos o cómo hablar con el profesional es muy importante. Si estás por arrancar un curso en Udemy, consulta las opiniones sobre los cursos de Udemy para saber si la plataforma es buena o no.El peligro de la flexibilidad es el de, sin darte cuenta, aplazar la revisión de los apuntes o no completar los trabajos en tiempo y forma pues no hay un profesional al frente que te recuerde constantemente que tienes cosas pendientes.Lo mejor que puedes hacer, es considerar tus horarios de la semana y definir horas que sean directamente para el estudio.En realidad, los alumnos que terminan correctamente la cursada pueden no ser quienes sean más inteligentes o tengan mayor facilidad para aprender, sino que son los que conservan una mayor entereza ante la adversidad, no se dan por vencidos y buscan ayuda cuando la precisan.Procura tener una computadora que disponga de la mayor cantidad de aplicaciones importantes que puedas, pero sobre todo una buena conectividad a internet. Asegúrate de que el SO de la computadora no genere problemas con los programas a usar en el curso. Fíjate si será necesario tener micrófono/webcam para asistir a los encuentros en línea.Ten cuidado a la hora de hacer el curso pues los institutos tienen medidas muy estrictos con el fin de evitar que sus alumnos hagan cosas indebidas. La integridad es importante no solo a la hora de estudiar sino también en todos los ámbitos de la vida. Sé honesto contigo mismo y con el resto.En el ámbito estudiantil, la manera de hacer trampa más conocida es mediante el famoso ‘plagio’, que se lleva a cabo cuando hacemos uso no autorizado del trabajo de otro como si fuera nuestro.Con el fin de sacarle el máximo provecho a la enseñanza virtual, es fundamental que te relaciones activamente con tus compañeros. Cuantas más conexiones amistosas tengas, aumentará el aprendizaje conseguido y todo se hará más llevadero.Como todos tenemos vivencias y visiones únicas, compartirlas será algo sumamente enriquecedor para el resto. Además, al terminar la carrera habrás hecho importantes contactos que puede que te sirvan en un futuro.Nunca te guardes una duda por más tonta que te parezca. Realizar una pregunta es la manera perfecta de llegar al conocimiento, y siempre debes tener presente que nadie nace sabiendo algo. Usa todas las herramientas posibles para hablar con los profesionales o tus amigos, tanto para hacer una pregunta como para responderle a alguno de ellos.Escribe oraciones coherentes y que no tengan errores de ortografía, no abrevies ni seas sarcástico para no ser mal interpretado de ninguna manera. Siempre sé respetuoso con el otro y procura no abusar de la confianza brindada. Si te preguntan algo, responde de la manera más completa que puedas.Si normalmente no dispones de los tiempos necesarios para llevar a cabo una carrera con buenos resultados, entonces no es el mejor momento para realizarla. Siempre ten en cuenta que los títulos conseguidos virtualmente tienen tanto significado como los presenciales, y por esto es que exigen tanta disciplina a la hora de hacer los cursos . Incluso, para algunos estudiantes son más difíciles que los presenciales pues requieren de mayor esfuerzo a la hora de concentrarse.Si bien es cierto que el manejo de los tiempos es más accesible, en todo momento tendrás que dedicarle muchísima atención a la clase. Ten un horario definido en el cual solo te dediques a estudiar.Reflexiona de qué manera tu carrera se verá beneficiada a través de la educación virtual. Responderte esto quizá te cambie la visión que tienes sobre tu orientación vocacional o, por el contrario, te dé muchas más ganas de afrontar este gratificante desafío. Si no sabes qué decisión tomar, ten en cuenta las Udemy opiniones para conocer qué opinan quienes tomaron el curso allí.Si pretendes cumplir a la perfección con lo previamente dicho, trabaja en tu motivación. Todo lo referido a una plataforma de aprendizaje virtual precisa ser impulsado a través de un gran nivel de compromiso permanente.Sin ir más lejos, considera que todo el contacto que tendrás con los profesionales y tus compañeros será a través de internet, lo que perjudica a quienes se han acostumbrado al trato personal, y aquí entra en juego el nivel de motivación que tiene cada uno.Si crees que por ser carreras online no necesitarás dedicarle tanto tiempo, simplemente te equivocas. Debes administrar bien tu agenda y ser más responsable que nunca para poder cumplir con todo sin mayores dificultades. En el caso de que no lo hagas, se te hará muy complicado seguirles el ritmo a tus compañeros y más aún aprobar las materias.Antes de comenzar con el curso, realiza un listado con el conocimiento que aún no has aprendido y quieres hacerlo. Es probable que en lo primero que pienses sea en las habilidades relacionadas con tu área laboral, pero recuerda que el abanico de posibilidades es realmente enorme.