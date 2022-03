Fiscal no avanzó en la causa y la víctima fue nuevamente abusada

Foto: La fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena Crédito: SL24

La fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Ayer, la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe designó a una diputada como acusadora de la funcionaria judicial por el contenido de diálogos que mantuvo con un empleado judicial que está por ir a juicio por juego clandestino. Ahora, se sumó una denuncia ante los legisladores porque esa fiscal no avanzó en una causa de agosto del año pasado por la violación a una chica de 15 años, y la víctima volvió a ser abusada por el mismo agresor en noviembre.



El caso salió a la luz el 16 de noviembre del año pasado, después de que el fiscal Leandro Lucente de San Lorenzo acusara a Walter Elías A., el presunto violador, por el segundo ataque sexual a su prima. A la hora de resolver en esa audiencia, el juez Eugenio Romanini aseveró que se podría haber evitado el segundo hecho si se tomaban “medidas con anterioridad”.



El juez Romanini en la audiencia del 16 de noviembre pasado dictó 90 días de prisión preventiva efectiva para Walter A. y ordenó que se comunique la situación de presunta inacción ante la Fiscalía de San Lorenzo luego de la primera denuncia.



De acuerdo a la acusación que formuló el fiscal Lucente, el primer abuso tuvo lugar a mediados de julio pasado en la estación de trenes de Carrizales, conocida como Estación Clarke, cuando la adolescente fue atacada de espaldas por Walter Elías A. Según el relato de la víctima, fue manoseada y fue abusada tras ser amenazada y golpeada en la cabeza.



El hecho fue denunciado el 12 de agosto por parte de una alta autoridad del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde la víctima estuvo internada durante 25 días por el abuso.



Esa presentación recayó en la fiscal Melisa Serena de San Lorenzo, que ordenó medidas investigativas y dictó rondas de vigilancia policial por poco más de un mes. No obstante, no avanzó en una imputación a Walter Elías A.



Luego, según la imputación del fiscal Lucente, la víctima volvió a ser abusada por Walter A. en la madrugada del 10 de noviembre pasado en inmediaciones de un supermercado de la localidad de Carrizales. En ese ataque, en el que intervino el segundo fiscal sí se procedió a llevar al primo de la adolescente a una audiencia imputativa, donde fue acusado por las dos violaciones.



“Las medidas se podrían haber realizado con anterioridad y se podrían haber evitado otro tipo de situación. Voy a disponer que se ponga en conocimiento a la jefa de la unidad de la Fiscalía de San Lorenzo de lo ventilado en esta audiencia respecto a estas causas que han sido llevado adelante por dos fiscales distintos”, concluyó el juez a la hora de la lectura de la resolución. (Rosario 3)