El actor Alain Delon se manifestó a favor del

Cuando el semanario suizo L'Ilustré le preguntó si, en caso de que los médicos le diagnosticaran una enfermedad incurable, estaría dispuesto a recurrir a Exit (la organización suiza de ayuda al suicidio) para poder poner fin a sus días, el actor Alain Delon respondió: "Exit Suiza, lo encuentro magnífico. Estoy totalmente a favor. Estás en tu habitación con la gente que quieres, con los amigos que has elegido. Son tus últimos momentos, pero eres tú quien decide", añadió el actor.



En Suiza, la eutanasia activa es delito, pero no el suicidio asistido. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido, el personal médico se limita a proporcionar al paciente los medios para que sea él mismo el que se quite la vida, cuando la persona así lo pida y no se haga por motivos egoístas.



En la entrevista, Delon también aludió a Vincent Lambert, un enfermero francés tetrapléjico y en estado vegetativo desde hace diez años, cuyo caso ha reabierto el debate en Francia sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna.



Entre la vida y la muerte

La familia de Lambert se encuentra dividida sobre la cuestión y enfrentada por ello en los tribunales. Sus padres se oponen a que desconecten las máquinas que alimentan a Lambert, quien no dejó por escrito sus deseos en un testamento vital. Su mujer y varios de sus hermanos están a favor de dejarlo morir dignamente. Quieren poner fin así al encarnizamiento terapéutico al que consideran que es sometido.



"Exit, es tu derecho. Puedes estar de acuerdo o no, pero al menos tienes el derecho a hacerlo. Estoy totalmente a favor", añadió el actor, considerado uno de los grandes mitos del cine francés.



En la entrevista con L'Ilustré, Delon también habló de las mujeres de su vida -Nathalie Canovas, Mireille Darc y Romy Schneider, entre otras- y de su difícil relación con sus hijos varones, Anthony y Alain Fabien. "Quizá porque son chicos...", añadió Delon, quien no se considera un mal padre. El actor, en cambio, se lleva muy bien con su hija Anouchka, que le acompañó en el último Festival de Cannes.



No quiere peleas por su herencia

El actor explicó al semanario suizo que ha dejado todo bien atado antes de morir. Su hija Anouchka será la albacea de su testamento. Delon quiere vender la casa y la finca que tiene en Douchy en el Valle del Loira, porque sale muy caro mantenerla. Y cuenta que se ha comprado el apartamento en Ginebra donde hasta ahora vivía de alquiler.



Delon no desea que cuando muera sus hijos se peleen por la herencia. No quiere que les ocurra como a la viuda y los hijos mayores del cantante Johnny Hallyday, enfrentados en los tribunales por la herencia del "Elvis Presley" francés. "Ya he organizado con mis abogados suizos prácticamente todo lo que pasará el día que deba irme", precisó.



El actor explicó que en el interior todavía se siente joven, pero que a sus 83 años ya siente los achaques propios de la edad, como la pérdida de vista o dolores en las articulaciones. "Hacerse viejo, es un fastidio", según Delon.



En su último discurso en el Festival de Cannes, Delon dijo adiós al cine. "Para mí más que un fin de carrera, es un final de vida", dijo cuando recibió la Palma de Oro honorífica por su carrera el pasado 19 de mayo. "He durado 62 años (como actor). Ahora, lo que es difícil es partir. Me voy, pero no sin antes decirles gracias", añadió el protagonista de A pleno sol y Rocco y sus hermanos.