Censo Digital: ya fueron registradas 13.000 viviendas en Entre Ríos

Unas 485.000 viviendas ya fueron registradas a nivel nacional y 13.000 en Entre Ríos a través del cuestionario digital del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que se habilitó el miércoles. Así lo indicó ala directora General de Estadísticas y Censo de Entre Ríos, Rosario Burgos.“Hay una buena participación de la ciudadanía, lo que nos pone muy contentos”, destacó la funcionaria.Relató al respecto que existen municipios que articulan con los ciudadanos para garantizar la accesibilidad al trámite. “Seguramente la semana que viene sabremos con precisión cómo les está yendo”, manifestó.Asimismo, puso de relieve que se debe conservar el código que aparece al finalizar el trámite, dado que el mismo deberá entregarse el 18 de mayo al censista.Interrogado sobre lo que ocurre con los padres separados y cómo censar a los chicos, Burgos explicó que “lo que importa es la residencia habitual. En este caso se debe tener en cuenta a donde viven más tiempo los niños, si con el padre o con la madre”.En los pasos a seguir para llenar el formulario en el Censo Digital, las personas deberán ingresar a https://censo.gob.ar/ y allí apretar en el botón "Censo Digital" que está ubicado en el margen superior derecho de la pantalla.Luego la página generará un código único de la vivienda que permite acceder al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que integran el hogar.Tras completar el cuestionario de 61 preguntas, aparecerá un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que el 18 de mayo será solicitado por el censista que visite el domicilio.Como la página genera un código y hay muchas preguntas, permite que el formulario se interrumpa y se retome al momento que el usuario quisiera.El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna explicó que para acceder al formulario online se pide el DNI solo para verificar que quién responda sea una persona real y no un robot.“No queda registrado en ningún lado, no se asocia. Lo pedimos porque nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que esté contestando sea un apersona que exista, que no sea un robot y además que sea mayor de 14 años, que es lo que te permite contestar el censo", detalló.Y puntualizó: "La única forma digital que teníamos para hacerlo era verificar con el dato del DNI. El censista cuando va a tu casa se fija que la persona que esté contestando sea mayor de 14, lo hace personalmente"."El primer paso es identificar el número de documento y la fecha de nacimiento para ver si sos mayor o no. Una vez que se validó ese dato, no queda en ningún lado y recién ahí entrás en la cédula censal que no incorpora el número de documento", agregó y subrayó: "La cédula en papel o la de Internet no tiene el número de identificación, con lo cual sigue siendo anónimo y no queda grabado".Por último, recordó que las personas censistas recorrerán "igualmente todas las viviendas", como forma de validación, y el cuestionario digital permanecerá abierto hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, momento en que empieza el barrido territorial.