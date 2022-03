Un tesoro bajo la arena: entrerriano devolvió una cadenita perdida 27 años atrás

Era su último día de vacaciones de aquel verano de 1994. Y como todo último día de vacaciones, uno intenta hacer lo que no pudo durante los días de descanso. Lo saben los grandes. Lo entienden los chicos. Pero lo ponen en práctica los adolescentes.Aquel verano ‘94, Martín era un adolescente. Y si bien durante toda esa semana había practicado saltos acuáticos y zambullidas de mil formas distintas, sentía que aún faltaba la vuelta carnero mortal en el agua. Un ejercicio digno de espectáculo circense que concitaba la atención de otros adolescentesAquella calurosa siesta de verano, decidió correr al agua desde la caliente arena y lanzarse de vuelta carnero. Era su último salto y, como tal, debía convertirse en su mejor pirueta veraniega.Así lo hizo. Tanto, que el fuerte golpe contra el agua ocasionóNo sólo fue su última vuelta carnero. También,El tiempo pasó y, como generalmente ocurre, ese paso del tiempo se encarga de borrar de la memoria hechos, anécdotas y vivencias. Como las de aquel último verano en el río Uruguay y el extravío de su cadenita.Una calurosa mañana de enero, pero, Martín recibió en su Facebook un mensaje que decía: “Mi nombre es Daniel. Soy de Colón.. Tenía tu DNI grabado y por eso pude llegar hasta vos. ¿Recordás haber perdido algo? Por el estado en que se encuentra, parece que lleva mucho tiempo enterrado”, señalaba el mensaje.Varios fueron los minutos que tardó Martín en salir de su asombro, hasta que finalmente cayó en la cuenta:Así lo explicaría luego Martín a: “A la cadena me la habían regalado mis padres.“Con la bajante del río, los detectores de metales logran encontrar pequeños tesoros que por lo general estaban bajo el agua”, explicó el vialense.Aquella misma jornada, Martín y Daniel coordinaron el encuentro. A los pocos días, ya estaba rumbo a Colón para reencontrarse con la cadenita.“Finalmente viajé y me entregó la cadena.“Tuve suerte que Daniel hallara mi cadena y decidiera devolverla a su dueño. Estoy muy agradecido con él y su familia por su gesto y amabilidad”, explicó Martín al regreso de su viaje.