Día Mundial del Sueño: 5 claves para un buen descanso

y se considera un componente fundamental dentro de una rutina saludable. Este 18 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y es una oportunidad para concientizar sobre la importancia de dormir bien y las consecuencias de no lograrlo. Bajo el lema “Sueño de buena calidad para una mente sana y una vida mejor”, los especialistas hacen hincapié en que,A su vez,. Sin embargo, no es una cuestión que solo genera fatiga y malestar, sino que a largo plazo puede repercutir directamente en nuestra salud y asociarse con obesidad, diabetes, depresión o enfermedades cardiovasculares.En esta línea, Pablo López, director Académico de Fundación INECO y coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO, junto conMirta Averbuch, Jefa de la Unidad de Medicina del Sueño de Fundación Favaloro, destacaron una serie de recomendaciones para lograr hábitos saludables y así, mejorar nuestra calidad de vida para dormir mejor.Una dieta basada en alimentos saludables y la práctica de ejercicio físico regular, configuran los pilares esenciales para gozar de una buena salud. Es recomendable no realizar actividades físicas intensas antes de ir a dormir como así tampoco fumar o automedicarse sin supervisión médica.La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño de buena calidad. Es recomendable hacerlo en horarios regulares, tanto para dormir como para despertarse y evitar siestas durante el día mayores a 20 minutos.Es importante que, al levantarnos, podamos sentir que descansamos durante la noche.Es importante que el cerebro asocie el dormitorio con el descanso. Utilizar la habitación sólo para dormir resulta fundamental para el sueño. En caso de que no sea posible, se recomienda crear un entorno adecuado para dormir, evitando que el espacio esté muy iluminado o se encuentre en temperaturas de mucho frío o calor. Los especialistas recomiendan, además, evitar el uso de pantallas en los momentos previos al sueño, para lograr el mejor descanso posible.