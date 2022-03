Hábitos de sueño: durante la cuarentena "se durmió más y más estable"

La encuesta para participar del proyecto se encuentra en la página http://www.cronoargentina.com/



", señaló Golomberk, profesor titular y director del laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investigador superior del Conicet.El estudio fue realizado por Crono Argentina, un proyecto de investigación del que participan investigadores de la UNQ, la Universidad Torcuato Di Tella, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción Científica., según indicó Golombek.A partir de losTambién probaron que el jet lag social, que mide la diferencia de sueño entre los días de semana y fines de semana, "disminuyó en la cuarentena" y solo el 37% de los participantes no alcanzó la recomendación de las siete horas de sueño diarias, disminuyendo del 61% al 35% en los individuos que trabajaron desde su hogar.En cuanto a las personas que debieron continuar trabajando por fuera de sus hogares, el número de personas que no alcanzó a cubrir las horas de sueño recomendadas continuó siendo alto, y apenas descendió del 72 al 68%.", indicó Golombek., nos despertamos más tarde también y eso es la parte mala del asunto, porque implica que no nos exponemos a la luz de la mañana, que es el principal sincronizador del reloj".Además, el especialista indicó que en Argentina "tenemos una tendencia a un retraso de fase", en la que "somos mas búhos que otras sociedad, cenamos más tarde, el prime time de la tele o de las redes sociales es más tarde".Y agregó que, sin embargo,El proyecto Crono, que busca recolectar datos sobre los hábitos de sueño de 450.000 argentinos, permitirá que los resultados "tengan muchas aplicaciones", entre ellas relacionadas a los horarios escolares y laborales."En los horarios escolares, particularmente el horario secundario del turno mañana, la mayoría de los chicos empiezan a las 7:20, 7:30, y los chicos están literalmente dormidos" explicó Golombek, y agregó que "esto lo hemos estudiado y lo hemos publicado y también hay que tomar acción, el cambio sería para que las clases no empiecen antes de las ocho".Por otro lado,"Nosotros somos huso horario -3, y esto es un equívoco, porque hemos cambiado muchas veces el huso y quedó establecido uno en particular. Los husos son una convención política, no una convención geográfica".Finalmente, Golombek aseguró que "necesitamos muchísimas campañas educativas de por qué el sueño es importante, así como hay campañas de 'si bebiste no conduzcas' debería ser lo mismo, 'si no dormiste, no conduzcas'", concluyó.