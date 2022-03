Rescataron a un obrero que quedó atrapado tras desmoronamiento en una obra

En horas de la tarde del miércoles se vivieron momentos de nerviosismo en la zona de la obra de cloacas del barrio “Las 14”, de Chajarí, ya que tras un desmoronamiento de tierra un trabajador quedó atrapado a unos tres metros de profundidad.El hecho se dio sobre calle Tonina a la altura del tanque de agua, donde los trabajadores se encontraban a unos tres metros de profundidad colocando caños, cuando uno de ellos quedó atrapado.Después de casi una hora, el obrero fue rescatado por personal de bomberos voluntarios de Chajarí y fue trasladado al hospital Santa Rosa para recibir los controles pertinentes, desde donde manifestaron que el hombre se encuentra lucido y con buen estado de salud.En el lugar trabajaron los bomberos, personal de la Comisaría de Las 14 y de Nº 1 de Chajarí, personal del hospital de Santa Rosa, entre otros.El Secretario de Obras y Servicios públicos del gobierno de Chajarí, Luis Bognanno, se refirió al accidente laboral que se registró en la obra de cloacas.“Hay formas de mejorar la seguridad, no digo que estén trabajando mal, pero hay que tomar más recaudos. El suelo es muy fortuito por lo que hay que tomar los recaudos necesarios. El obrero tuvo la suerte de no quedar totalmente tapado, se lo podía visualizar y se tenía un punto de partida para el rescate”, manifestó.“Para este tipo de obra lo conveniente es hacer una zanja de mayor dimensión arriba y luego a la zanja la haces con más reducción. Esto yo le había pedido a la empresa”, agregó.Asimismo, dijo que esta mañana le pidió a la empresa que trabajen con mayor seguridad y que en la obra esté siempre presente el responsable técnico para que los trabajadores no estén solos. (Fuente: Chajarí al Día)