La familia de Blanca Susana Sola la busca a 32 años de su desaparición

La joven desapareció un 17 de marzo de 1990, en la calle Schachtel, en la zona norte de la ciudad. La familia la sigue buscando incansablemente.Hace 32 años que nada se sabe de Blanca Susana Sola, una joven de 14 años que salió de su casa con destino a la de un familiar y nunca llegó.Este jueves, Alicia, una de sus hermanas contó que "es un día muy difícil porque son 32 años del día que se fue o desapareció y siempre la recordamos. La estamos buscando desde entonces y queremos que Dios nos de vida para saber de ella".Respecto de lo sucedido hace 32 años, Alicia recordó que "ocurrió a la tardecita, tipo 7 u 8 de la noche, y ella no llegó a casa. Al otro día recién se hizo la denuncia porque pensábamos que estaba en la casa de otra hermana nuestra, Gloria. Desde ese día no supimos más nada".Pasaron los días y meses y la desesperación creció. "La Policía, la Justicia y los medios la buscaron pero fue como que se la tragó la tierra", dijo Alicia y destacó que el juez Ignacio Telenta hace un par de años reabrió la investigación."Es interesante que se haya reabierto y que se la vuelva a buscar. Queremos que sepa que no la olvidamos, que para sus hermanos Blanca está viva".Alicia Sola recalcó que "tenemos muchas preguntas y faltan respuestas. Esto duele, lo vengo sufriendo desde los 10 años". Mientras no bajan los brazos para dar con el paradero de Blanca Susana. Fuente: R2820/Canal 9