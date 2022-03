Caso Generación Zoe: qué es una estafa piramidal y en qué consiste el sistema

Millones en Paraná

Paraná Cerró Generación Zoe Paraná y afecta a más de 250 inversores asociados

En qué consiste

Qué es una estafa piramidal

Cómo funciona la estafa

Policiales Justicia interviene Generación Zoe e inhibe los bienes de Cositorto y su socio

Las trampas de cualquier esquema piramidal

Qué es el esquema Ponzi

Diferencias entre estafa piramidal y esquema Ponzi

Desde hace algunos meses, Generación Zoe y su líder, Leonardo Cositorto, comenzaron a ganar presencia en los medios, pero, con el paso del tiempo, esa exposición pasó a ser completamente negativa. Ahora,Desde la clandestinidad, Cositorto confirmó la. Además, prometió pagarles a todos los que formaron parte de Generación Zoe.La empresa tenía negocios en diversos rubros: construcciones, representación de jugadores de fútbol, comida rápida, veterinarias, gimnasios y, fundamentalmente, trading oEste miércoles, el gerente de la sede Paraná de “Generación Zoe”, anunció que se cerraba el local, tal como sucedió con las otras dependencias de la empresa en el país.Al mismo tiempo, el abogado Andrés Amarilla, confirmó ay señalóLas denuncias contra Generación Zoe surgieron a partir de un fraude conocido como “estafa piramidal o esquema Ponzi”.Si bien es cierto que estos términos aparecen cada vez más entre la sociedad, no son precisamente modalidades nuevas. En principio, en ambos casos, se trata de sistemas que necesitan reclutar cada vez más participantes para lograr las ganancias que prometen. Por eso, llega un momento en que no logran sumar más personas y fracasan.De cualquier manera, para permanecer alertas y evitar caer en estos tipos de fraudes es necesario saber cómo distinguirlas.La estafa piramidal o esquema de pirámide, es un delito que viola los artículos 309 y 310 del Código Penal, que pena el delito de intermediación financiera no autorizada. “En un sistema piramidal, los participantes iniciales meten a más personas en el esquema con el objetivo de que los nuevos integrantes generen beneficios (ganancias) a los que empezaron. Para que funcione es necesario que el número de participantes nuevos sea mayor al de los iniciales y por eso se le da el nombre de pirámide”, explican en el blog de educación financiera de la fintech Ualá.La persona que empieza en la estafa piramidal debe conseguir, según la variante de sistema, entre 2 y 6 personas que pongan plata. “Supongamos un esquema piramidal donde la primera persona que lo inicia consigue 6 personas que hagan aportes de $1.000 cada uno. Una vez hechos los aportes, esa persona se retira de la pirámide y estos 6 nuevos integrantes suben al siguiente nivel”, ejemplifican en el blog.Como próximo paso, cada una de esas 6 personas debe conseguir 6 personas más que aporten $1.000 cada una. Es decir, en este punto en total hay 36 (6 x 6 = 36) personas que tienen que aportar $1.000 cada una para que el sistema siga funcionando. Una vez que esas 36 personas hacen los aportes correspondientes, los 6 participantes que recibieron la plata se pueden retirar del sistema. Ahora son 36 personas que deben conseguir, cada una, a 6 personas más que hagan aportes de $1.000 cada una.De esta manera, “la pirámide va creciendo indefinidamente o hasta que no se puedan conseguir más personas, que es lo que finalmente ocurre y una de las razones por la cual este sistema es una estafa”, señala el texto.Pero, por qué fracasa una estafa piramidal. Este gráfico muestra de forma muy simple por qué no es sostenible una estafa piramidal.Como se observa, para una estafa que se inicia con 6 participantes, luego de 13 rondas, haría falta más gente que el total de la población del planeta. Por eso, es imposible que el sistema funcione sea cual sea la cantidad de participantes iniciales.El esquema piramidal no es un sistema sostenible porque la plata solo se puede recuperar si cada persona convoca a nuevos conocidos a participar. Si no se suman nuevas personas, no es posible devolver la plata.No suele haber comprobantes de la plata que cada participante aporta. Estas estructuras tampoco cuentan con ningún tipo de respaldo ni control legal por parte de ninguna entidad que garantice que efectivamente las personas reciban su plata de vuelta.Además, no hay información clara y precisa sobre el funcionamiento ni los riesgos que generan para las personas que aportan. Tarde o temprano, siempre llega un momento en que es imposible que se sume más gente al sistema y los últimos que entraron no pueden recuperar la plata que aportaron.“Un esquema Ponzi es una forma fraudulenta de inversión que consiste en atraer a inversores y pagarles utilidades a los inversores más antiguos con fondos de inversores nuevos”, según detalla el blog de Ualá. Las víctimas, por su parte, creen que sus utilidades provienen de inversiones legítimas.Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.El nombre de este fraude proviene de Carlo Ponzi, quien nació en Italia en 1882, se mudó a Estados Unidos y allí se hizo famoso por su sistema de estafas. Durante la década de 1920, Ponzi estafó a cientos de víctimas.Si bien una estafa piramidal y un esquema Ponzi pueden ser parecidos, existen algunas características que las diferencian.El rol del operador es fundamental en un esquema Ponzi, quien actúa como contacto y reclutador de las víctimas. En una estafa piramidal, en tanto, son los miembros nuevos quienes deben reclutar más miembros.El esquema Ponzi basa su estafa en inversiones fraudulentas, justificando muchas veces información privilegiada.La estafa piramidal, por su parte, informa desde el principio sobre la necesidad de atraer a nuevos inversores para obtener el pago.Por último, como ya se mencionó antes, una estafa piramidal puede colapsar rápidamente. Un esquema Ponzi, sin embargo, puede sobrevivir si los participantes “reinvierten” su plata.En definitiva, hay que conocer cómo funcionan este y otro tipo de estafas para entender lo inseguro que resulta entrar en este tipo de sistemas. Fuente: (A24)