Mujer destrozó oficina de Registro Civil: “No tengo miedo a la denuncia”

Una mujer destruyó una oficina del Registro Civil de la localidad bonaerense de González Catán, en La Matanza, por sentirse burlada y maltratada por quienes trabajan allí. Según su versión, hace tres semanas iba todos los días a la dependencia para gestionar la supervivencia para que su madre pudiera cobrar la pensión y la jubilación, pero su pedido no avanzaba. “Me cansé, ya sé que estuve mal, pero esta gente se burla de uno“, subrayó. “No estuvo bien lo que hice, pero la vida no es una fantasía, es una realidad y es muy tirana. La vida es cruel y hay que dar pelea. Yo trato bien a la gente y quiero ese respeto, no que me estén manoseando y manoseando”.Lorena insistió: “Me tenían que hacer una planilla y un sello, y yo me iba. Yo no iba a hacer eso, pero me canso”. Según explicó, lo que le dolía era volver a su casa y reconocerle a su madre que no sabía qué podía pasar con el trámite en cuestión.En diálogo con el canal de noticias, la mujer, identificada como Lorena del Carmen Giagnoni, de 45 años, contó que, después del violento episodio, la Policía la trasladó a una comisaría y le hicieron una denuncia. “No tengo medio a la causa penal, si quieren llevarme presa, llévenme presa. A mi mamá alguien la va a ayudar. Y, qué se yo, yo estaré sentada, leyendo un libro en la comisaria o en la cárcel. No me interesa nada, yo ya estuve presa y ya estoy muy cansada”.Durante la entrevista, Lorena narró cómo fue la secuencia de los hechos. Según explicó, ella intentó transmitirles a los trabajadores de allí su situación. “Les expliqué todo el problema: que mi mamá está prostrada, que no puede caminar, que tiene elefantiasis, que no la puedo trasladar, que no entiendo Internet y todas esas cosas”, dijo. Y añadió que, ante esas dificultades el hombre que la atendió se quedó mirando el celular y le respondió: “No querida, acá no va hacer lo que querés”.

“Se mandó un improperio, pero no lo voy a repetir”, continuó Lorena. Según ella, esa secuencia se repitió en otras ocasiones en las que fue al lugar, pero esta vez reaccionó ante el cansancio. “Yo agacho la cabeza y me voy una vez, me voy dos... Cuando fui por el documento de mi nena también me humilló, pero ¿hasta cuándo? Yo hice mal, lo reconozco, pero ya no sé”.La mujer agarró parte del mobiliario del lugar, como banquetas y computadoras, y lo arrojó contra vidrios y otros muebles. En ese momento, los empleados tomaron sus celulares para filmarla, mientras ella los desafiaba al gritar: “Filmame, dale filmame”.Según contó a Telefe, lo que la frenó fue que estuviera su hija presente. “La gente está abandonada y ellos, que son parte de la burocracia, la subestiman”, dijo, donde también contó que su marido tiene diálisis diarias y que ella debe hacerse cargo de toda la situación sola. Entonces, al conversar con TN, contó qué fue lo que sintió en ese momento: “Yo sentí dolor adentro, porque es por mi mamá, no por mí”.Lorena enfatizó en que en aquella oficina de La Matanza sintió que la maltrataban por no tener “la inteligencia o lucidez” de los trabajadores. “Te agreden, una empujo a mi nena. Me quedé callada, no dije nada. Dije ‘me va a hacer el trámite y me voy’, porque me dijo que fuera y me lo hacía. Pero primero me verdugeó tres días por la vacuna y después porque tienen ganas de maltratar y humillar a la gente, porque uno agacha la cabeza y se va”.Hoy, tras este exabrupto, Loreno debe enfrentar una causa en su contra por los daños ocasionados a la dependencia del Registro Civil. Interviene en la investigación la fiscal María Belén Casal Gatto, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere.