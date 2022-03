Pequeño ecologista escribió libro y concientiza sobre el medioambiente

Francisco Vera es autor de este libro ilustrado que busca ayudar a los más pequeños a comprender las problemáticas ambientales de hoy.



El niño nació en Colombia, en 2009 y, a pesar de su corta edad, En 2019 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la Delegación de la Unión Europea en Colombia y es parte de los 100 niños prodigio del mundo, según la Organización Global Child Prodigy Awards.



En diálogo con Elonce habló de su libro y explicó: “Mi país, Colombia, es uno de los más diversos del mundo. Toda Latinoamérica es un lugar muy hermoso, muy rico en biodiversidad y todo eso me ha llevado a ser un poco más sensible respecto del cuidado y la protección del medio ambiente”.

Además aportó que todo esto lo ha llevado “a ver la situación actual que está sucediendo con la crisis climática, eso te hace abrir los ojos y comenzar a actuar como ciudadano y como el pueblo y el mundo entero necesita”.



Francisco es uno de los ambientalistas más reconocidos de Latinoamérica. Su particular manera de hablar con la claridad de un adulto pone nerviosos a los eruditos, curiosos a los desprevenidos y maravillados a quienes observan con alegría la manera en cómo las nuevas generaciones están asumiendo el reto de darle esperanzas a la conservación del medio ambiente.



¿Cuál es el mensaje que querés dejar en tu libro?, preguntó Elonce. “El libro es una herramienta de la educación ambiental. La educación es clave, es un pilar dentro de una sociedad. Y necesitamos también de una educación consciente. El libro buscar divulgar los argumentos de la ciencia y el cambio climático para niños, en un lenguaje muy simplificado, muy entendible, de manera fácil y sensible. Yo entrevisto a algunos árboles, a las plantas, al ecosistema y ellos nos van a contar sobre el cambio climático”.



En la obra, pensado para niñas y niños que se preguntan cómo cuidar el planeta y qué es cambio climático, se busca explicar de la forma más sencilla posible por qué ha subido la temperatura de la Tierra, cuáles son las causas del calentamiento global que experimentamos en la actualidad, cómo podemos contribuir de forma individual y cómo debemos actuar de forma colectiva, en la familia, en el colegio, en nuestra comunidad- para ayudar a revertir este problema. Elonce.