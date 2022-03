Todos por Amaia: realizan rifa para costear tratamiento de niña con cáncer

A Amaia le diagnostican un tumor en el tronco encefálico, a fines de diciembre pasado.



su mamá, Valentina D´Agostino.

Cómo detectaron la enfermedad

A raíz de ese tipo de cáncer raro, s. “A Ami le diagnosticaron glioma difuso en línea media, es un tumor dentro del tronco encefálico que, además, tiene el plus de tener células mutadas, es decir, células que nunca dejan de crecer”, explicó a”, mencionó la mamá de la pequeña.Relató que ya comenzaron con la niña “un tratamiento que se llama higiene vital. Se enfoca en la salud y no en la enfermedad, estamos cambiando hábitos alimenticios. En una escuela de Salud en Misiones nos están enseñando a curar desde adentro”., contó su mamá. No obstante, la enfermedad sigue su curso.Los ensayos clínicos en su mayoría son privados, “por eso, desde el perfil de Amaia, de Instagramarrancamos con las donaciones ya que la gente nos dijo que quería ayudar. La rifa surgió luego de que la gente donara premios para sortear, muy lindos. En las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es. La rifa es digitalizada, a través de Mercado Pago; si alguien no tiene Mercado Pago nos avisa a través de la página y se busca la manera de que puedan adquirir la rifa”.Consultada a Valentina sobre cómo detectaron la enfermedad en la pequeña, ésta rememoró: “, donde le pidieron una resonancia de carácter urgente; a los días ya estábamos en el Garrahan porque le detectaron este tumor que, al ir creciendo, empezó a tocar el tronco encefálico, que es la conexión entre el cuerpo y el cerebro”.