"Yo no maté a Nora", dijo el empresario acusado por los Macarrón

Antes que la acusación de los hijos de Nora Dalmasso se hiciera escuchar este miércoles en los tribunales de Río Cuarto, el empresario Miguel Rohrer aseguró que no la mató ni fue su amante."No fui amante de Nora ni la maté", dijo el empresario rural en diálogo con Infobae.La figura de Rohrer cobró fuerza en la tercera audiencia por el crimen de Dalmasso, ocurrido quince años atrás, a raíz de las acusaciones de Valentina y Facundo Macarrón.La mujer de 30 años, que era una adolescente de 16 cuando asesinaron a su madre, dijo: "Mi mamá y Rohrer se conocían de antes, Rohrer miraba mucho a mi mamá".Sin embargo, el empresario le dijo al periodista de Infobae: "Yo vivía desde 1999 en Buenos Aires, es una mentira que me fui de Río Cuarto luego del lamentable hecho, que dejó a Nora Dalmasso sin vida".En 2016 Roher se presentó en los tribunales de Río Cuarto para practicarse una prueba de ADN que lo desligó de la escena del crimen. Aunque tanto Valentina como Facundo Macarrón aseguran que no hubo ningún control y que el empresario llevó la muestra por su cuenta.Antes de las declaraciones de los Macarrón el empresario también adelantó que podría presentarse en la Justicia si alguien mancha su nombre y "buen honor".