Causa Waigel: en la tercera jornada del juicio, declararon siete testigos

Este miércoles se realizó la tercera jornada del juicio oral en la causa Waigel, donde la familia de Crespo está imputada por el vaciamiento de la empresa de materiales de construcción.El proceso, que se inició hace 12 años, está siendo juzgado en la Justicia Federal de Paraná. El tribunal es presidido por Lilia Carnero. La acusación pública está a cargo de José Ignacio Candiotti. Además, la AFIP participa como querellante.Durante la primera jornada de debate, que se concretó la semana pasada, sólo se leyó el requerimiento de elevación a juicio, se identificó a los imputados y se ofreció la posibilidad para que presten declaración indagatoria. En la segunda declaró el síndico Valentín Cerini. El delito que se investiga es la posible quiebra fraudulenta de la empresa constructora, que también prestaba servicios financieros, en concurso ideal con insolvencia fraudulenta.Finalizada la audiencia, los integrantes de la querella por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los abogados Marcos Gastaldi y Marina Núñez, dialogaron cony dieron detalles de lo sucedido en la jornada.“La audiencia fue positiva, venimos de otros testimonios como el del viernes pasado, donde el relato del contador Cerini fue muy importante, sobre todo para la posición de esta querella y reafirmar lo que hemos denunciado”, dijo Núñez.“Es una causa por insolvencia fiscal fraudulenta, a la cual se acumula la que se tramitaba en el fuero provincial, donde lo único que varían son las víctimas. Es una causa muy larga, hace muchos años que estamos y estamos con buenas expectativas al respecto”, agregó.Tras ello, la letrada expresó que “estamos detrás de una condena, porque no solamente el fisco fue víctima, sino que hay toda una comunidad que fue víctima”.Por su parte, el Dr. Marcos Gastaldi, dio cuenta que hasta el momento los testigos “vienen confirmando lo que, en su momento, año 2010, se denunció por la AFIP y que es el marco de la acusación formal”.“Hoy declararon los testigos que intervinieron en los allanamientos a las escribanías que habían sido instrumentada por la familia Waigel para desapoderar bienes mediante la creación de sociedad, fideicomisos. La última de las personas que declaró este miércoles, habló sobre una planta hormigonera móvil que se había escondido en el campo propiedad de unos de los yernos de Artemio Waigel”.Finalmente, el abogado remarcó que “el proceso de desapoderamiento, comenzó a partir del 22 de noviembre de 2006”, y consideró “que hay participación de ambas familias Waigel” en el vaciamiento de la empresa.Por su parte, el abogado Miguel Ángel Cullen, que representa a la rama de la familia de Miguel Artemio Waigel, afirmó: “estamos convencidos y creo que se va a probar que, más allá de las vicisitudes económicas que tuvo la empresa, no hubo ningún tipo de ilicitud penal, no hubo deseo de generar ningún tipo de perjuicio y de a poco se van aclarando las cuestiones”.Sobre la audiencia de este miércoles, mencionó que “la gran mayoría de los testigos que pasaron hoy fueron de acta y eso no tiene mayor controversia y dos contadores que hicieron los informes para el poder federal, los cuales fueron más sustanciosos”.