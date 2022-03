Su hijo nació sin vida y el cuerpo desapareció de la morgue: qué les dijeron

Carolina Rohor y Hugo Gonzalo Folz, denunciaron en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Concordia que el cuerpo de su bebé, que nació sin vida, desapareció de la morgue del hospital Masvernat.Ellos son oriundos de San Salvador y pasado el lunes, la joven concurrió a un centro asistencial privado para realizar una ecografía ya que estaba cursando el octavo mes de embarazo. En la ocasión, le informaron que el embarazo se había detenido y que el bebé estaba sin vida.Por este motivo, la mujer fue derivada al hospital “Delicia Masvernat”, de la ciudad de Concordia, donde se le practicaría una cesárea. La paciente ingresó a las 14:30 de este lunes. Tras la cirugía, “nos hicieron entrega del bebé por 15 minutos, vistiéndolo con una friselina celeste, luego de eso se lo llevaron a la morgue, dejando constancia que (este martes) me dan el alta médica”.En tanto, les entregaron el certificado de defunción fetal, a nombre del pequeño Benicio y la autorización de sepultura.Pero alrededor de las 11 del martes se hizo presente en la morgue del hospital Masvernat personal de una casa de sepelios de San Salvador, a quienes les informaron que no había cuerpo para retirar. Al fijarse en el libro de actas de ingreso a la morgue, figura que le dieron entrada el lunes a las 18:30.Folz se entrevistó con el jefe de la morgue del nosocomio, quien “me manifiesta que posiblemente al cuerpo, por equivocación, lo hayan llevado junto con los residuos patológicos, que no tenía explicación para darnos”.“Nadie se hace cargo de lo que está sucediendo. El director del hospital no puede asegurar lo que sucedió, pero una explicación tiene que haber”, dijo por su parte Rohor, en diálogo con Mercurio Noticias. “Lo único que nos dijeron, que no es seguro, es que nuestro hijo se fue como un residuo patológico; es como si lo tiraron a un tacho de basura”, agregó para reclamar “queremos justicia y que nuestro hijo pueda descansar en paz”.