Un profesor les pedía a sus alumnas "algo a cambio" para aprobarlas

Un profesor de Química le pedía a sus alumnas "algo a cambio" para aprobarlas en una escuela de la localidad bonaerense de Loma Hermosa y piden que sea destituido del cargo debido a que tendría más de 20 denuncias por abuso sexual.El hecho se produjo en la Escuela Secundaria N° 10 Martín Fierro, de la mencionada localidad bonaerense, y alumnos, ex alumnos y familiares de víctimas participaron en una protesta para pedir que se destituya al docente, quien tiene otros cargos en otras instituciones."Si las chicas no se lo daban, se empeñaba contra ellas", expresó una ex alumna de esa escuela a Crónica HD, a la vez que indicó: "Una chica de cuarto año nos contó que le dijo que se tenía que arrodillar para aprobar la materia".Luego, la joven relató por lo que tenían que pasar para lograr aprobar la materia: "Se les acercaba, las apoyaba, les decía que eran sus alumnas favoritas. Comentaba cosas de sus cuerpos, de sus lolas, de la panza o de la cola"."Hay muchas chicas que tienen problemas psicológicos a raíz de todo lo que este profesor les causó", expresó la amiga de una de las víctimas.