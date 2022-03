Habló el joven entrerriano que ganó el auto 0KM que sorteaba Jimena Barón

Espectáculos Un entrerriano ganó el auto 0km que sorteaba Jimena Barón

El ganador del auto 0KM que sorteaba Jimena Barón admitió que "uno nunca se imagina que le pueden pasar este tipo de cosas".“Me siento feliz”, dice obviamente Matías Parra. A pocas horas que la cantante diera a conocer semejante noticia a través de sus redes sociales. “Uno nunca se imagina que le puedan pasar este tipo de cosas, nunca había ganado un sorteo y que el primero sea de esta magnitud transmite más felicidad”, explica.Matías destacó que “a Jimena la sigo hace mucho, es una persona que crea mucha influencia en Argentina y siempre estoy mirando sus historias”. Por lo pronto, aclaró que la actriz y cantante “mencionó en sus historias que se van a comunicar conmigo desde el grupo Vayo”, para acordar la entrega del premio, pero “todavía estoy esperando”, dijo aEn un repaso sobre la reciente experiencia, Matías contó que “yo me acabo de mudar este domingo a Córdoba Capital y, el lunes (día del sorteo), acababa de estacionar en la puerta de la facultad para entregar papeles”. Fue entonces cuando “me empezó a sonar el celular, que explotaba en notificaciones: llamadas, mensajes de WhatsApp, de Instagram, una cosa increíble que nunca me imaginé”.Desde entonces, dijo haber recibido “más de 500 mensajes de gente que no conocía, de conocidos míos que me empezaron a escribir”.Además, mientras avanzaba en la fila dedicada para las inscripciones en la facultad, se dio “la interacción con Jimena, que se mostró muy atenta en responder y compartir mi experiencia”.Matías reconoció que “momentos antes de que ella me respondiera, creía que la noticia era falsa, pero una vez que lo expuso capté que era verdad”.Según sus palabras, en la publicación del sorteo “había más de 1.200.000 comentarios y yo solo había escrito 20”, lo que le pareció “una locura, porque la semana anterior, charlando con mi mamá, le dije cuánto me gustaría ganar el auto, porque es un modelo que me gusta muchísimo; a todo mi entorno le hablé sobre eso durante los días siguientes y me cargaban con que dejara de soñar, pero yo creo que lo llamé tanto que se me terminó dando”, valoró.