Las vacunas antigripales llegarían la semana próxima a las farmacias

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario confirmaron que entre jueves y viernes de esta semana llegan a las droguerías las vacunas antigripales 2022, con lo cual a partir de la semana próxima estarán disponibles para el público. Son vacunas tetravalentes (que protegen contra dos cepas del virus A y dos del virus B de la gripe o influenza) y tendrán un costo de entre 3.800 y 4.000 pesos. Algunas obras sociales las cubren para grupos en riesgo.



En tanto, la campaña oficial anual gratuita y obligatoria, que se realiza con vacunas trivalentes (contra dos cepas del virus A y una del B) no comenzará hasta fines de marzo o la primera semana de abril, según estimaciones oficiales. Pami no informó aun cuando iniciará la inoculación gratuita para sus afiliados.



La preocupación este año está centrada en que los casos de gripe se adelantaron, respecto a otras temporadas. Quienes se vacunaron el año pasado no están protegidos contra el tipo de influenza que ya circula y que es H3N2. Todos los años las vacunas que se distribuyen en el hemisferio sur se desarrollan en base a los variantes del virus que circularon en el hemisferio norte. Por lo tanto este año incluyen las cepas H3N2.



Es habitual que la campaña oficial se inicie a fines de marzo o principios de abril porque con el descenso de la temperatura y los ambientes cerrados los contagios comienzan a aumentar, sin embargo este año ya hay provincias que tienen numerosos casos de gripe (especialmente en el norte del país) y están empezando a incrementarse en Buenos Aires y Santa Fe.



Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud provincial, dijo a La Capital que los equipos de salud que trabajan en todo el territorio "están alertas y en capacitación constante para poder detectar a tiempo los contagios de influenza ya que los síntomas son muy parecidos a los del Covid".



La semana pasada el Ministerio de Salud que dirige Carla Vizzotti lanzó un alerta por el adelantamiento de los contagios de gripe y pidió que se haga vigilancia especialmente en los pacientes que requieren internación por cuadros respiratorios.



Torres confirmó que "llegan a consulta personas que tienen dolor corporal, malestar general, fiebre, tos y cuando se los hisopa para Covid dan negativo". Muchos de esos casos son de influenza H3N2.



"Mañana (por el miércoles) hay una nueva reunión de la que participan tanto los representantes de efectores públicos como privados donde buscamos unificar criterios y poder detectar cuadros gripales en forma precoz", agregó el funcionario.



Para el tratamiento de la gripe existen antivirales aprobados hace años que suelen ser eficaces en los primeros momentos del contagio. Cómo actúan las vacunas Las vacunas contra la gripe (una enfermedad viral respiratoria que suele aparecer a las 48 horas del contagio) permiten minimizar el riesgo de infección pero sobre todo buscan evitar complicaciones severas y la muerte, especialmente en personas más vulnerables como los adultos mayores, los bebés, las embarazadas y gente de todas las edades con comorbilidades.



"Tenemos que aprovechar que incorporamos el uso del barbijo, el lavado de manos frecuente, el alcohol en gel, la ventilación constante de los ambientes, porque esas herramientas también nos protegen de la gripe y otras infecciones virales", enfatizó Torres.



Una novedad para este año es que podrán colocarse juntas las vacunas de la gripe y la del Covid.



"Cualquier persona que vaya a colocarse primera, segunda o la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus podrá aplicarse en el mismo momento la antigripal, algo que no se hacía el año pasado", agregó el funcionario de Salud. Quiénes deben vacunarse

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal anual para los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones o por estar muy expuestos. Una vez que se da inicio a la campaña oficial coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación e implementada por cada provincia y municipio, las dosis están disponibles de manera gratuita en vacunatorios, hospitales y centros de salud públicos de todo el país. En dos o tres semanas se dará inicio en la Argentina a la campaña 2020.



Los destinatarios son, de acuerdo a lo dispuesto por la cartera sanitaria:



- Embarazadas. Deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. La vacuna protege tanto a la madre como al bebé (a través del pasaje de anticuerpos por la placenta). En caso de no haberla recibido durante el embarazo la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.



- Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solo una dosis.



- Los grupos de riesgo que presentan indicación de recibir la vacuna antigripal incluyen personas de 2 años a 64 años que presenten ciertas condiciones como enfermedades respiratorias y cardíacas. Diabéticos, personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica), pacientes oncohematológicos y trasplantados.



- Convivientes de enfermos oncohematológicos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves y convivientes de prematuros menores de 1 kilo y medio.



En estos casos es necesario asistir al vacunatorio con una orden médica: adultos mayores de 65 años y personal de salud.