Se cayeron Mercado Libre y Mercado Pago: usuarios reportaron fallas

Las plataformas fundadas por el emprendedor argentino Marcos Galperin se convirtieron en un tópico de conversación en la red de social Twitter, donde algunos usuarios comenzaron a publicar capturas del mensaje que mostraba el servicio: “Algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo”.



En tanto, otros usuarios señalaron que no podían acceder a su cuenta de Mercado Libre ni tampoco podían ver su dinero disponible en la app de Mercado Pago. También otros resaltaron que habían realizado compras o esperaban transacciones pero no veían los movimientos reflejados en el sitio.



Cuando el problema comenzó a ser notorio, cerca de las 19, el sitio Down Detector, que reporta caídas en los servicios de aplicaciones, emitió una alerta. “Los informes de los usuarios indican problemas en Mercado Libre”, sostuvo la agencia.



Fuentes de Mercado Libre informaron que el servicio ya se encontraba normalizado a las 21.32. Sin embargo, no ofrecieron explicaciones sobre lo que ocurrió, detalla La Nación.



La empresa había sufrido la semana pasada la filtración de los datos de más de 300.000 usuarios. La compañía dijo que hubo un acceso no autorizado al repositorio de su código fuente, pero detallaron que ni las contraseñas ni la información financiera de los usuarios fue robada.



La noticia se conoció luego que el grupo de hackers Lapsus$, responsable de la filtración de datos sensible de las firmas Samsung y NVidia, admitiera que tenía a Mercado Pago, como una de sus posibles víctimas. Sin embargo, su participación en el episodio todavía no fue confirmada.