Gianella, la entrerriana que fue premiada como Streamer de Música

Gianella Zárate tiene 19 años, es oriunda de Santa Elena y es una apasionada por la música. Hace algunos días la premiaron como Streamer de Música del año de Twitch.



En diálogo con el programa Buenas Noches, de Elonce, contó que “el 8 de marzo se realizaron los premios Cleopatra y gané un premio. En esa red social me dedico a hacer música. A veces componemos música con toda la gente que me mira. Me ayudan con frases o palabras. Si no hacemos karaoke por youtube”.



“En Twitch tengo casi 20 mil seguidores. Empecé haciéndolo porque me gusta. Conocí muchos amigos, gente que me miraba, pero también streamers. Es como un trabajo porque todos los días tengo que al menos pasar a saludar a la gente que me mira. Hoy me conecto 1 o 2 horas, pero antes estaba todo el día conectada”, contó



Dijo que “stremeo hace un año y es increíble. Estuve en distintos lugares y este premio es muy importante. Esto para mí era un sueño, jamás me imaginé”.



Gianella es hija del cantante de la comparsa Babiyú, de Santa Elena. “Este año canté por primera vez, desde los 4 años siempre salí bailando”, aseguró. Elonce.com