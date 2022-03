Un abogado denunció a su ex novia por "estafa sentimental"

Un abogado de 60 años denunció a su ex pareja, de unos 30 años, por una “estafa sentimental”. La relación con la mujer inició por las redes sociales. El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Villa María, Córdoba.



A medida que transcurrió el tiempo, el letrado tuvo intenciones de avanzar con vínculo y formalizarlo y le regaló a su ex pareja objetos de alto valor como joyas, perfumes, un departamento y un auto.



Por su parte, la mujer optó más adelante por terminar la relación sin llegar a un buen puerto con el hombre, que optó por denunciarla por cometerle -según su juicio- una “estafa sentimental”.



El fiscal que investiga la causa, René Bossio, confirmó a Cadena 3 que se trata de la primera denuncia de este tipo: “Es un hecho novedoso, en el caso puntual de Tribunales no conozco situaciones similares que se hayan presentado”.



Bossio dijo que “el abogado da a entender en su denuncia que la mujer armó toda la situación y lo estafó sentimentalmente” al no poder concretar el deseo de vivir en conjunto con su ahora ex pareja.