A los 18 años diseñó una moto que funciona con agua salada

Con solo 18 años a Santiago Herrera se le encendió la lamparita cuando un profesor de química le habló de electrólisis. Ahí se le ocurrió lo que posteriormente sería un proyecto para una feria de ciencias de una escuela agrícola de Salta: una moto que funciona con agua salada.El sistema en realidad es electrónico, de bajo voltaje, algo que armó con un elevador de tensión, una resistencia hecha con caños de cortina y un frasco de vidrio cerrado herméticamente, conectado al carburador.Santiago bautizó a su proyecto “un paso verde a la vez”, ya que lo piensa como una solución ecológica que permitiría cambiar la industria automotriz, especialmente en un contexto como el actual con el aumento del precio del petróleo. La moto fue fabricada en 2019, pero ahora volvió a subir el video a sus redes.La electrólisis lo que hace es dividir las moléculas del agua, separando el hidrógeno del oxígeno con la electricidad. “Mi proyecto consiste en usar agua sucia o agua de mar para hacer electrólisis, separando las moléculas de hidrógeno y las del oxígeno. Lo que usamos como combustible es el hidrógeno, que tiene alta volatilidad comparado con combustibles fósiles”, explicó el joven salteño.Lo de un paso a la vez también se puede vincular al diseño de la moto. Aunque es funcional, la hizo con los elementos que consiguió, la mayoría partes de motos viejas que recicló. Pero el tanque por ahora es de vidrio, algo peligroso porque podría estallar. Su idea es usar uno como los de GNC, para resistir mayor presión y un inyector que vaya directo al cilindro.Para saber más sobre el uso del hidrógeno el licenciado Ricardo Lauretta, docente de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), dio detalles.“Desde hace algunos años la comunidad tecnológica viene considerando cada vez con más fuerza la idea de involucrar al Hidrógeno como nuevo vector energético capaz de almacenar y transportar la energía captada de las fuentes renovables (eólica, hidráulica, solar, etc.), a cualquier parte y en el momento necesario, de tal forma de sustituir paulatinamente a las fuentes convencionales de energía”, explicó el docente, que destacó que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el que posee la más alta energía por unidad de masa.Pero no todas son ventajas. “La energía por unidad de volumen depende del método de confinamiento”, aclaró, para agregar que el desafío “consiste en desarrollar la tecnología para transformar la energía proveniente de alguna fuente primaria en energía eléctrica, para luego disociar el agua por electrólisis, almacenando el Hidrógeno obtenido. Este podría ser transportado al lugar de consumo, donde al combinarse nuevamente con el Oxígeno liberaría la energía contenida generando como único producto agua pura”.En diálogo con TN Tecno Santiago contó que su proyecto salió un poco apurado porque necesitaba presentar algo como presidente del Club de Ciencias de la Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes en Salta en 2019. “Era para traer gente, tenía que hacer algo innovador ya que la escuela agrícola se destaca muchísimo con el apoyo que dan los profesores a lo largo de los proyectos”, explicó.Ahora, tras volver a compartir los videos y tener repercusión en redes y medios, hizo una promesa. “Si llego a 10 mil seguidores en TikTok -su cuenta es santyherrera01-voy a armar un tutorial y enseñar cómo lo pueden hacer en la casa”, explicó.Su idea, además, es poder compartir proyectos similares, propios o de otros emprendedores argentinos. “Necesitamos en el mundo gente que innove y que la gente apoye. El hidrógeno tiene una utilidad muy alta. Es una apuesta por la ecología”, afirmó.Para Santiago, este diseño se podría incorporar a todo tipo de vehículos, con los cambios necesarios como material del tanque para no usar vidrio. Y se podría producir a gran escala como una solución ecológica de transporte.“La aplicación del Hidrógeno en motores de combustión interna es una alternativa muy atractiva, en cuanto supone el aprovechamiento de una tecnología conocida. Para ello resulta conveniente disponer del Hidrógeno a alta presión, pues esto permite realizar la inyección directa de este gas en la cámara de combustión, lo que mejora el rendimiento del motor y disminuye la emisión de contaminantes”, aportó Lauretta.El docente además explicó que la institución a la que pertenece tiene varios desarrollos al respecto. “En el ITBA se tomó la decisión de trabajar para desarrollar sistemas de producción y almacenamiento de Hidrógeno a alta presión, sin usar compresores, utilizando para su almacenamiento recipientes con una geometría de alta resistencia al estallido. Con el objetivo de aplicar luego el Hidrógeno en motores de combustión interna con inyección directa en la cámara de combustión”, detalló, junto a un listado de las líneas que están desarrollando en el Instituto Tecnológico vinculadas al hidrógeno.Desarrollo, diseño, construcción y prueba de:- Electrolizadores alcalinos autopresurizados de alta presión- Sistemas alternativos seguros y versátiles, para el almacenamiento de gases a alta presión- Motores de combustión interna con inyección directa de gases en la cámara de combustión“Creemos que con estas acciones es posible que estemos contribuyendo a dar los primeros pasos hacia un desarrollo más amplio y consistente de sistemas de aprovechamiento de fuentes renovables de energía en la Argentina, para la protección de la biosfera y el bien de toda la sociedad”, concluyó Lauretta.