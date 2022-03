Escuela de Concordia colocó baños químicos para poder dar clases

La directora de la escuela secundaria Nº37 “Ernesto Che Guevara”, Silvana Elgart, contó que recién este martes 15 de marzo comenzará con el ciclo lectivo. Además, debido a que la institución tiene arreglos pendientes, colocarán dos baños químicos para poder desarrollar el dictado de clases.“Venimos desde febrero con determinadas cuestiones que hay resolver. Primeramente era la bomba y después otros temas que tienen que ver con Zonal de Arquitectura y con educación, que no fueron resueltos, por lo tanto continuamos sin agua”, contó Elgart.A su vez, remarcó que “por esta razón y al no tener respuestas, el equipo propuso que para poder empezar las clases tengamos la posibilidad de contar con un baño químico”.De esta manera, “tenemos una empresa que nos va a otorgar dos baños químicos para poder desarrollar nuestras tareas, porque hasta el día de la fecha no hemos podido iniciar las clases”, indicó la directora.Finalmente, pidió colaboración a la ciudadanía para poder solventar los gastos que contraen contratar los baños químicos. “La iniciativa es de los docentes para poder hacer su tarea y por eso pedimos que nos puedan colaborar”, teniendo en cuenta que “uno nos otorgan y el otro debemos pagarlo”, señaló a CN Digital.