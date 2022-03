Disney busca empleados argentinos con sueldos de hasta $283.000

Las vacantes a cubrir son varias y los interesados no deberán relocalizarse. Las ofertas son en sectores de ventas, analistas, coordinación de áreas, creación de contenido, community managers y recursos humanos, y fueron publicadas en la plataforma de búsqueda laboral LinkedIn.



Si bien la remuneración no es aclarada en la publicación, según el sitio Glassdoor, The Walt Disney Company en Argentina paga sueldos mensuales desde $108.178 para un coordinador, $135.479 para un analista, $140.399 para un supervisor, $143.408 para un coordinador de marketing, $230.532 para un gerente, y de $122.000 a $283.000 para un analista en comunicación.





"En Disney creemos que se necesitan grandes personas para crear experiencias, productos y servicios memorables que nuestros consumidores conocen y aman", señalaron desde desde la compañía. E indicaron que contrataran en "igualdad de oportunidades, independientemente de la raza, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, la edad, la discapacidad y la identidad de género".



Los puestos laborales están disponibles en LinkedIn y aquellos interesados podrán postularse a través de la plataforma. Uno de los requisitos fundamentales es tener buen nivel de inglés.